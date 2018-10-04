Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

Güneş üzerindeki iki dev deliğin yönünü Dünya'ya çevirmesiyle beraber Mavi Gezegen güçlü bir Güneş fırtınasının etkisi altına girecek. Güneş fırtınası Avrupa'nın kuzeyinde Kuzey Işıkları'nın yoğun şekilde görülmesine sebep olacak.

Aurora Borealis olarak da bilinen Kuzey Işıkları, İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç'ten izlenebilecek.

Güneş'in atmosferindeki iki büyük deliğin yüzünü Dünya'ya dönmesi sebebiyle meydana gelecek Güneş fırtınası iki parça halinde Dünya'yı vuracak.

4 Ekim Perşembe günü Dünya'yı vurması beklenen Güneş fırtınasının 7 Ekim Pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güneş fırtınası sebebiyle elektronik cihazlar ve uydu iletişim sistemleri olumsuz etkilenebilir.

