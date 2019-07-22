Güneş ışınlarının etkileri hakkında ne kadar bilgiliyiz?

Güneş ışınlarının zengin bir D vitamini kaynağı olduğunu, kemik gelişimini desteklediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini birçoğumuz biliyoruz. Kış aylarında özlemini sıkça çektiğimiz güneşin nimetlerinden elbette ki bu güzel yaz günlerinde yararlanacağız ama bilinçsizce maruz kalınan güneş ışınları ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Özgür Yürüker özellikle son yıllarda deri kanseri gibi güneşin tetiklediği hastalıklarda artış yaşandığını hatırlatıyor ve bu nedenle bilinçsizce güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmamız gerektiğini belirtiyor.

EN ETKİLİ SAVUNMA SİLAHI: GÜNEŞ KORUYUCULARI

Çoğumuz güneş koruyucularının üzerinde yer alan SPF (sun protection factor) yani güneş koruma faktörünün ne anlama geldiğini, hangi koruyucuyu seçeceğini bilmiyor. Uzm. Dr. Özgür Yürüker, güneş koruyucu üzerinde yer alan rakam ne kadar büyükse koruyuculuğunun da o kadar etkili olacağını söylüyor. Güneş koruyucuların bebeklikten itibaren kullanılması gerektiğini belirten Yürüker, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Güneş koruyucu ürünler etkisini hemen göstermez. Bu nedenle güneşe çıkmadan yarım saat önce koruyucu ürününüzü sürmeniz gerekir. Pek çoğumuz güneş koruyucu ürünlerin etki süresine ilişkin yanlış bir bilgiye sahibiz. Sanıldığı gibi güneş koruyucu ürünlerin etkileri gün boyu sürmez, 2-3 saat etkilidir. Bu nedenle gün içinde, denize veya havuza girip çıktıktan sonra mutlaka tekrar sürülmesi gerekir” diyor.