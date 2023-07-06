GÜNEŞ KAVUŞUMU SİRİUS 2023: Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, nasıl dilek dilenir, saat kaçta? En şanslı gün!

Sirius Güneş kavuşumu temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalar ile "Sirius Güneş kavuşumu dileği ne zaman, saat kaçta dilenir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Birçok kişi kökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un Güneş'le kavuşacağı bu nasir ana tanık olmak istiyor. İşte Sirius güneş kavuşum tarihi ve saati...

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK, SAAT KAÇTA?

Sirius güneş kavuşumu Temmuz ayının 3 ila 7'si arasında gerçekleşmektedir. Fakat k en önemli günün 6 Temmuz olduğu söylenir.

Bugüne Sirian günü denmektedir.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Sirius güneş kavuşumunda gelecek ile ilgili planlar yapılmalı

dualar edilmeli, dilek dileyip kalıcı olmasını istenen işlere başlanılmalıdır.

Öte yandan bu önemli günde ağızdan çıkan sözlere, akıldan geçen şeylere dikkat edilmesi gerekir.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR?

Bugün Güneş ile Sirius yıldızı ile aynı hizaya gelecek. Sirius, bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır ve Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alır. Sirius, -1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus'a oranla iki kat daha parlaktır. Güneş'in dışında, Sirius da kendi hareketini sürdürür ve gökyüzünde yıllık hareketler yapar. Bu nedenle, belirli bir zaman aralığında Sirius ve Güneş, gökyüzünde aynı bölgede veya yakın bir konumda buluşabilirler.

ASTROLOJİYE GÖRE EN ŞANSLI GÜN

Sirius Güneş Kavuşumu, çoğunlukla Sirius'un sabah ya da akşam saatlerinde, yani Güneş'in doğuşundan hemen önce veya batışından hemen sonra görüldüğü bir durumdur.

Yani Sirius ve Güneş genellikle aynı gökyüzü bölgesinde belirgin bir şekilde yer alır. Bu durum parlaklık açısından etkileyici bir manzaraya yol açar.

Sirius Güneş kavuşumu astrolojide en şanslı gün anlamına geliyor.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NASIL DİLEK DİLENİR?

Sirius Güneş Kavuşum zamanı tütsü yakmak, mavi giymek, meditasyon yapmak ve hayaller kurmak en çok yapılan ritüellerdir.

Negatif duygulardan ve insanlardan kendinizi soyutlayın. Dileklerinizin kabulüyle birlikte 1 yıllık kaderinizin yazılacağına inanılan bu günde, en güzelini kendiniz ve tüm insanlık için isteyin.



