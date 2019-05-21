Güneş, kilo vermeyi kolaylaştırıyor! Günde en az 15 dakika...

D vitamini eskiden sadece kemik sağlığı üzerine etkili bir vitamin olarak bilinirken yapılan çalışmalar, genel vücut sağlığı üzerinde de etkileri olduğunu gösterdi. D vitaminin bir hormon olduğunu belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Lütfiye Derya İnal, "Somon, sardalya gibi yağlı balıklarda ve yumurta sarısında yoğun bulunmasına rağmen, besinlerle vücudumuzun D vitamini ihtiyacının en fazla yüzde 10-20'sini karşılayabiliyoruz. Esas sentezi yani yüzde 80-90'ını güneş ışınlarının cildimize direk teması ile gerçekleşmektedir" diye konuştu.

"GÜNDE 15 DAKİKA GÜNEŞLENİN"

Türkiye’ye düşen güneş ışınlarının açısı göz önünde bulundurulduğunda mayıstan kasım ayına kadar olan zamanın D vitamini sentezi için etkili olduğunu söyleyen Dr. Lütfiye Derya İnal, "Bu tarih aralığında 10.00-15.00 saatleri arasında kısa süreli güneşlenmek uygundur. Günde en az 15 dakika yüz, boyun, kollar mümkünse de bacaklar güneş görmelidir. Koyu tenlerde bu süre biraz daha uzun olmalıdır. Kolaya kaçıp evde camın arkasında, perde arkasında, araba kullanırken kolunuzu yüzünüzü güneşe tutarak D vitamini sentezlemek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.