Güneş tutulması saat kaçta? Ateş çemberi 'güneş tutulması'

2020'nin en önemli gök olayları arasında gösterilen güneş tutulmasında ay güneşin tam ortasında neredeyse tamamını kaplayacak. Bu tutulma ateş çemberi ismiyle biliniyor. İşte 21 Haziran 2020 güneş tutulması ile ilgili detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması, Türkiye saati ile 06:45’te başlayacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE İZLENECEK Mİ?

Güneş tutulması Afrika ve Pakistan, Hindistan Çin'in bazı bölgeleri olmak üzere Asya kıtasında en net izlenecek. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlenecek. Türkiye'de ise en net Hakkari'de izlenecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Parçalı ve halkalı Güneş tutulmalarının izlenmesi, özel göz koruması gerektirir. Güneş diski, ancak Güneş ışınımının zararlı bölümünün uygun şekilde filtrelenmesi ile güvenli olarak izlenebilir.

Güneş gözlükleri, yeterli olmadığından uygun değildir. Ancak uygun olarak tasarlanıp üretilmiş sertifikalı Güneş filtreleri Güneş tutulmasının doğrudan izlenmesi için güvenli olabilir.

Güneş diskinin en güvenli izlenme yöntemi, projeksiyondur. Bu yöntem, Güneş görüntüsünün, dürbün, teleskop ya da dip kısmında yaklaşık 1 mm çapında bir delik açılmış bir karton kutu kullanılarak beyaz bir kağıda düşürülmesi ile gerçekleştirilebilir. Güneş'in bu şekilde yansıtılmış görüntüsü güvenle izlenebilir.