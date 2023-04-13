HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güneş tutulması tarihi 2023: Hibrit Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Ender görülen bu doğa olayının etkileri!

Güneş tutulması tarihi 2023: Hibrit Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Ender görülen bu doğa olayının etkileri!

13.04.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulması tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 4 farklı şekilde meydana gelen bu doğa olayının en nadir görüleni olan Hibrit Güneş tutulması Nisan ayında gerçekleşecek. Peki, Hibrit Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? İşte detaylar...

Güneş tutulması tarihi 2023: Hibrit Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Ender görülen bu doğa olayının etkileri!

Güneş tutulması hakkında araştırmalar Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte hız kazandı. Astroloji açısından da değerlendirilen bu doğa olayı hibrit şekilde meydana gelecek. Hibrit Güneş tutulmasının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği merak konusu oldu. İşte Nisan ayında gerçekleşecek olan Güneş tutulmasına dair ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Hibrit güneş tutulması 20 Nisan 2023 Perşembe günü gerçekleşecek.

HİBRİT GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Bilindiği üzere güneş tutulması; Güneş, Ay ve Dünya tamamen veya kısmen aynı hizaya geldiğinde meydana geliyor. Tam güneş tutulması olayıise Ay, Güneş ile Dünya arasına geçerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatmasıyla oluyor.

Halkalı güneş tutulmasında ise durum biraz daha farklıdır. Ay, güneş ile Dünya arasına girer fakat Güneş'i tamamen örtmez. Güneş, Ay'ın etrafında ateş çemberi adı da verilen bir halka gibi gözükür.

Hibrit tutulma ise halkalı tutulma ve tam tutulmanın birleşimidir.

Bu yıl gerçekleşecek nadir gök olaylarından Hibrit Güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Güneş tutulması; Güneş, Ay ve Dünya tamamen veya kısmen aynı hizaya geldiğinde gerçekleşiyor. Ay, Güneş ile Dünya arasına geçerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatırsa tam güneş tutulması meydana geliyor.

HİBRİT GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

20 Nisan'da Güney Yarımküre'de yaşanacak Hibrit Güneş Tutulması, Türkiye'den görülmeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galeria Sitesi’nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı!Galeria Sitesi’nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı!
ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!
Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü! Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!
Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması

En Çok Okunan Haberler

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu

700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek

'Bizzat tanığıyım' diyerek yanıt verdi: 2018 seçimlerinde...

'Bizzat tanığıyım' diyerek yanıt verdi: 2018 seçimlerinde...

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Kullandığı uçak gündem oldu! Kılıçdaroğlu...

Kullandığı uçak gündem oldu! Kılıçdaroğlu...

İlginizi Çekebilir

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.