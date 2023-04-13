Güneş tutulması tarihi 2023: Hibrit Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Ender görülen bu doğa olayının etkileri!

Güneş tutulması hakkında araştırmalar Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte hız kazandı. Astroloji açısından da değerlendirilen bu doğa olayı hibrit şekilde meydana gelecek. Hibrit Güneş tutulmasının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği merak konusu oldu. İşte Nisan ayında gerçekleşecek olan Güneş tutulmasına dair ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Hibrit güneş tutulması 20 Nisan 2023 Perşembe günü gerçekleşecek.

HİBRİT GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Bilindiği üzere güneş tutulması; Güneş, Ay ve Dünya tamamen veya kısmen aynı hizaya geldiğinde meydana geliyor. Tam güneş tutulması olayıise Ay, Güneş ile Dünya arasına geçerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatmasıyla oluyor.

Halkalı güneş tutulmasında ise durum biraz daha farklıdır. Ay, güneş ile Dünya arasına girer fakat Güneş'i tamamen örtmez. Güneş, Ay'ın etrafında ateş çemberi adı da verilen bir halka gibi gözükür.

Hibrit tutulma ise halkalı tutulma ve tam tutulmanın birleşimidir.

Bu yıl gerçekleşecek nadir gök olaylarından Hibrit Güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Güneş tutulması; Güneş, Ay ve Dünya tamamen veya kısmen aynı hizaya geldiğinde gerçekleşiyor. Ay, Güneş ile Dünya arasına geçerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatırsa tam güneş tutulması meydana geliyor.

HİBRİT GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

20 Nisan'da Güney Yarımküre'de yaşanacak Hibrit Güneş Tutulması, Türkiye'den görülmeyecek.

