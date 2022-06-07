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  4. Güneş yanığı sandılar ama gerçek bambaşka çıktı! Küçücük bebek bu hale geldi

Güneş yanığı sandılar ama gerçek bambaşka çıktı! Küçücük bebek bu hale geldi

07.06.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin 'en tehlikeli bitkisi' olarak anılan ve ülkemizde de görülen dev tavşancıl otu 22 aylık bebeğinin ellerini yanık içinde bıraktı. Bebeğin anne ve babası ilk başta güneş yanığı sandıkları yara bir süre sonra büyüyerek devasa hale geldi. Bebeğin içinde kalmasına neden olan yaranın sorumlusunu bulmak çok uzun sürse de suçlunun dev tavşancıl otu olduğu ortaya çıktı.

Güneş yanığı sandılar ama gerçek bambaşka çıktı! Küçücük bebek bu hale geldi

Dokunan kişilerde korkunç yaralara neden olan dev tavşancıl otunun mağduru 22 aylık Ella oldu. Dev tavşancıl otuyla temas eden küçük kızın elleri önce yanık yarasıyla doldu sonrasında o yaralar devasa şekilde su topladı. 2 gün boyunca anne ve babası kızlarının elindeki yarayı, güneş yanığı sandı. İki günün sonunda yaraların büyümesi nedeniyle apar topar hastaneye koştular. Hastaneye yatırılan bebek, tedavisinden sonra evine döndü.

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DEV TAVŞANCIL OTU!

10 metreden daha uzun büyüyebilen bu istilacı bitki, genellikle mor lekeli olan kalın, kıllı gövdelere sahiptir. Akrabası inek maydanozu gibi düz tepeli kümelerde tutulan beyaz, yukarı bakan çiçekleri vardır.

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Bitki, Güney Rusya'ya ve komşu Gürcistan'a özgüdür, ancak İngiltere'ye süs bitkisi olarak 1817'de tanıtıldı, ancak sonra kontrolden çıktı. Son yıllarda yabani olarak çıkan bu bitki, genellikle fark edilmiyor ve dokunan kişide yanık lekesine neden oluyor.


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