Güneş yanığı sandılar ama gerçek bambaşka çıktı! Küçücük bebek bu hale geldi

Dokunan kişilerde korkunç yaralara neden olan dev tavşancıl otunun mağduru 22 aylık Ella oldu. Dev tavşancıl otuyla temas eden küçük kızın elleri önce yanık yarasıyla doldu sonrasında o yaralar devasa şekilde su topladı. 2 gün boyunca anne ve babası kızlarının elindeki yarayı, güneş yanığı sandı. İki günün sonunda yaraların büyümesi nedeniyle apar topar hastaneye koştular. Hastaneye yatırılan bebek, tedavisinden sonra evine döndü.

DEV TAVŞANCIL OTU!

10 metreden daha uzun büyüyebilen bu istilacı bitki, genellikle mor lekeli olan kalın, kıllı gövdelere sahiptir. Akrabası inek maydanozu gibi düz tepeli kümelerde tutulan beyaz, yukarı bakan çiçekleri vardır.

Bitki, Güney Rusya'ya ve komşu Gürcistan'a özgüdür, ancak İngiltere'ye süs bitkisi olarak 1817'de tanıtıldı, ancak sonra kontrolden çıktı. Son yıllarda yabani olarak çıkan bu bitki, genellikle fark edilmiyor ve dokunan kişide yanık lekesine neden oluyor.



