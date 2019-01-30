’Güneşin kadınları’ aranıyor

Çeşme İmece İnisiyatifi, Hindistan’da bulunan Barefoot College ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında gönüllü eğitmenler arıyor. Kadınlar; güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme konusunda aldıkları eğitimleri döndüklerinde mülteci kadınlara öğretecek.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli mülteciler, Türkiye’deki yaşama adapte olmaya çalışıyor. İzmir ve çevre illerde mültecilere yönelik faaliyetler yürüten Çeşme İmece İnisiyatifi Derneği ise kadınlara yönelik eğitimlerle bu süreci kolaylaştırıyor, onların hayatlarını değiştiriyor. Gönüllüler, şimdi de mülteci kadınların meslek edinebilmeleri için kolları sıvadı. Bu amaç doğrultusunda hayallerindeki ‘İmece Köyü’ projesini hayata geçirmek için 1,5 yıl önce hayallerinin peşine düştü. El birliğiyle sosyal alanlar, barınaklar ve mesleki eğitimler için atölyeler inşa edildi. Mülteci kadın kursiyerlerin çocuklarıyla buraya gelip eğitimlere katılabilmeleri için bir oyun alanı da kurarak onların üretime katılmalarının önündeki engeli de kaldırdı. Burada olmalarının asıl amacı ise güneş enerjisi ile çalışan ürünler üretmek. Barefoot College ile yapılan işbirliğiyle gönüllü olarak Hindistan’a giderek 6 ay boyunca güneş enerjisi alanında ihtisas yapan eğitmenlerden; güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme konusunda eğitim alıyorlar. Türkiye’de güneş enerjisi konusunda eğitim alan mülteci kadınlar, ürettikleri ürünleri internet üzerinden satışa sunabilecek. Ayrıca kendi ülkelerine döndüklerinde ise burada edindikleri bilgilerle altyapısı olmayan yerleşim bölgelerinde kendi elektrik sistemlerini kurabilecekler.