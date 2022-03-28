Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi koruyan Avene güneş kremi incelemesi & kullananlar

Hassas ciltleri güneşten etkili bir şekilde korumak için doğru ürünleri seçmek gerekiyor. Mineral bazlı güneş koruyucular, cildi hassaslaştırmadan ve gözenekleri tıkamadan yoğun bir koruma sağlıyor. Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+, hem mineral bazlı hem renkli olması sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her özelliği içinde barındırıyor. Peki; ürünü kullananların yorumlarına, ürünün özelliklerine ve faydalarına yakından göz atmaya ne dersiniz?

Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+

Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+'ın özellikleri

Alerjik ve aşırı hassas bir cilde sahipseniz mineral güneş koruyucuları tercih edebilirsiniz. Mineral güneş kremleri, içeriğindeki çinko oksit ve titanyum dioksit sayesinde güneşin zararlı ışınlarını cilt yüzeyinden adeta bir reflektör gibi yansıtarak uzaklaştırır. Bu sayede cildinizde kızarıklık gibi istenmeyen reaksiyonların oluşmasının önüne geçer. Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+, doğal içerikleri sayesinde size güvenli bir koruma sağlar. Aynı zamanda renkli olduğu için cilt tonunuzun eşitlenmesine ve daha canlı görünmesine de olanak tanır. Avène Renkli Güneş Kremi'ni kullananların yorumları da bunu doğrular nitelikte. Kimyasal filtre içermeyen güneş kremi, parfümsüz ve suya dayanıklı. Hafif ve akışkan yapıya sahip olduğu için ciltle kolayca bütünleşir. 40 ml boyutundaki Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+ sert plastik bir tüpün içinde saklandığı için ürünü çantanızda kolayca taşıyıp ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz. Ürünü kullanmak ise çok kolay. Güneş kremini iyice çalkalayın ve güneşe çıkmadan önce yüzünüze ve boynunuza uygulayın. İşte, bu kadar basit!

Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+'ın faydaları

''Avene güneş kremi ne işe yarar?'' sorusu aklınızı karıştırıyorsa hemen cevaplayalım. Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+, Pierre Fabre Laboratuvarları'nın patentli kombinasyonu %100 mineral filtre ile cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyor. Aynı zamanda içeriğindeki yumuşatıcı ve yatıştırıcı Avène Termal Su sayesinde cildinizde hiçbir irritasyon yaratmıyor. Aşırı hassas ve hassas ciltlerin üst katmanlarını da nemlendiriyor. Bu sayede Avène Mineral Güneş Kremi kullananların ciltleri güneşten korunurken nemleniyor. Altın tonlu pigmenti sayesinde sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü sunuyor. Cildinizde kalkan oluşturarak teninizi güneşten koruyor. Ayrıca gözenekleri tıkamadığı için sivilce ve siyah nokta gibi cilt problemlerinin oluşumuna da sebep olmuyor.

Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+'ı kullananların yorumları

Avène güneş kremi kullananların yorumları genel olarak değerlendirildiğinde olumlu yorumların çoğunlukta olması göze çarpıyor. Memnun kalanların yorumları, ürünün incecik ve hafif bir yapısı olduğu için kolayca sürülüp ciltle hızlı bir şekilde bütünleştiği yönünde. Ayrıca kullananlar, ürünün renkli olmasından da epey memnun. Cilt tonunu çok güzel eşitlediği ve ten ürünü kullanmaya gerek bırakmadığı da öne çıkan yorumlar arasında. Ürün, buğday ve daha koyu tenler için uygunken daha açık ve beyaz tenli kişiler rengin çok koyu olduğunu belirtiyor. Ayrıca Avène Güneş Kremi kullananlar, ürünü yağlı ciltlere önermiyor. Dolayısıyla memnun kalmayanlar büyük oranda yağlı cilt tipine ve açık ten rengine sahip kişilerden oluşuyor. Avène normal ciltler için güneş kremi de bulunuyor. Kuru veya normal cilt tipine sahipseniz bu üründen oldukça memnun kalabilirsiniz. Olumsuz yorumlar arasında ise ürünün beyaz kıyafetlere ve maskeye çok bulaşması göze çarpıyor. Yine de Avène Güneş Kremi yorumları; ürünü satın alanların çoğunluğunun nemlendirme, cilt tonu eşitleme ve güneşten koruma konularında memnun kaldıkları ve bir daha satın alacakları yönünde.

Avène Fluide Mineral Renkli Güneş Koruyucu SPF 50+'a benzeyen ürünler

1. Clinique Mineral Sunscreen Fluid SPF 50

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Solar Smart teknolojisi ile geliştirilen Clinique Mineral SPF 50 Güneş Koruyucu, UVA ve UVB ışınlarına karşı cildinizi korumaya yardımcı oluyor. Antioksidan içeriği sayesinde de çevresel etkilere karşı cildi destekliyor. Yağsız yapıdaki ürün, hafif formuyla beğeni kazanıyor. Hassas ciltler için uygun olan Clinique Mineral Sunscreen, ciltte irritasyona neden olmuyor. Invisible Shield teknoloji ile ciltte görünmeden adeta bir kalkan oluşturarak koruma sağlıyor.

2. Badger Sport Mineral Güneş Koruyucu SPF 40

%98 organik içeriğe sahip Badger Sport Mineral SPF 40, cildi güneşten yoğun bir şekilde koruyor. Nemlendirme ve antioksidan bakımından zengin bileşenlere sahip olduğu için cildinizin rahatlamasına imkân tanıyor. Güneşe çıkmadan 15 dakika önce cildinize nazik bir şekilde uygulamanız yeterli oluyor. 80 dakika boyunca ter ve suya karşı dayanıklı olduğu için cildinizde etkin bir koruma sağlıyor.

3. Heliocare 360º Mineral SPF 50+

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Heliocare 360º Mineral, %100 fiziksel yani mineral filtreli bir güneş koruyucu. Sıvı dokusu ve etkili formülü; UVA, UVB, görünür ve kızılötesi ışınlara karşı korumayı en üst düzeye çıkarıyor. Tüm cilt tipleri ve özellikle hassas ciltler için çok uygun olan bu ürün, sıvı dokusu sayesinde cilde kolayca uygulanıyor ve cilt üzerinde herhangi bir kalıntı bırakmıyor. Komedojenik olmadığı için gözenekleri tıkamıyor.

4. Skinceuticals Mineral Radiance UV Defence SPF 50

''Güneşe karşı cildim hem yoğun olarak korunsun hem ten rengim eşitlensin.'' diyorsanız bu ürün tam size göre. Skinceuticals Mineral Radiance, etkili geniş spektrumda UVA/UVB koruması için mineral filtreler ile zenginleştirilmiş renkli bir güneş kremi. Cildin nefes almasına yardımcı olan ürün; etkili güneş koruması ve doğal bir parlaklık için şeffaf titanyum oksit, renk küreleri ve artemia salina ile formüle edilmiş.

5. Kuatra Güneş Koruyucu Krem SPF 50

Doğal ve mineral güneş filtrelerini içeren Kuatra Güneş Koruyucu, tüm cilt tiplerinin ve bebekler de dahil olmak üzere her yaştan kişinin kullanımı için uygun. Düzenli olarak kullanıldığında cildi zararlı UVA/UVB ışınlarına karşı koruyor. Aynı zamanda cildi nemlendiriyor ve besleyerek yatıştırıyor. Tamamen doğal ve cildi besleyen bileşenlerle formüle edildiği için cilt ve doğa dostu bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ürünün Avrupa Birliği İnovasyon Ödülü'nü aldığını da belirtmeden geçmeyelim.

6. Avene Lait Mineral Güneş Kremi SPF 50+

Avene Lait Mineral, düşük toleranslı ve aşırı hassas ciltler için çok yüksek koruma sağlar. UVA uygunluk sertifikası olan ürün, UVA ve UVB ışınlarına karşı epey etkili. Alerjik ve kimyasal filtrelere karşı hassas bir cildiniz varsa bu ürün sizin için çok uygun. Paraben, parfüm ve hiçbir kimyasal filtre içermeyen güneş kremi; suya karşı da çok dayanıklı.

7. Etat Pur Fluide Mineral Protective SPF 50+ Güneş Koruyucu

Etat Pur Fluide SPF 50+, %100 mineral filtreli ve ultra akışkan bir güneş koruyucu. Hassas da dahil olmak üzere tüm ciltlerin kullanımı için uygun olan ürün; cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor, içeriğindeki bitkisel yağlar sayesinde cilt bariyerini besleyerek güçlendiriyor. Ayrıca ultra akışkan dokusu ile ciltte beyazlık oluşturmuyor, yağlı ve yapışkan bir his bırakmıyor.