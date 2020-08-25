Güneşte bırakılan pet şişe ölüme sürüklüyor! Nasıl mı?

Yaz aylarında pet şişelerde satılan sular daha fazla tercih ediliyor. Gün içinde güneş ışınına maruz kalan bu şişeler defalarca kullanılabiliyor. Uzmanlar ise trafikte satılan, arabada bırakılarak güneşe maruz kalan bu suları tüketmenin sağlık açısından zararlı olduğu konusunda uyarıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü, pet şişenin içeriğinde bulunan 'bisfenol' adlı kimyasala dikkat çekerek, "Pet şişe ve damacanaların ana maddesi plastik, hammaddesi ise bisfenol. Pet şişeler, bisfenol, adı verilen bir kimyasal madde içeriyor. Bu madde vücut için son derece zararlı olan bir zehir. Bu zehrin uygun koşullarda plastiğin içinden salınması zor. Fakat, plastikler uzun süre güneş ışınına maruz kaldığı zaman bu bisfenol maddesi açığa çıkar. Buna bağlı olarak insanlarda ciddi sağlık sorunları görülür" dedi.

"BEBEKLERDE GELİŞİM GERİLİĞİNE YOL AÇAR"

Pet şişe ve damacanaların uzun süre güneş altında bekletilmesinin kansere zemin hazırladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü, "Kanserin yanı sıra hormon bozukluğu yaparak diyabet ve obezite riskini artırır. Madde östrojen benzeri etkiler yaparak özellikle erkek çocuklarda meme gelişimine yol açar, hatta kısırlığa neden olur. Ayrıca kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Gebelerin bu maddeye maruz kalmaları erken doğumlara yol açabilir. Bebekte gelişim geriliği görülebilir. Bu bakımdan kesinlikle vücut için çok önemli bir zehir olan bu maddeden uzak durmamız gerekir" uyarısında bulundu.