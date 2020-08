Güneşte bırakılan pet şişe ölüme sürüklüyor! Nasıl mı?

"CAM ŞİŞE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN"

Suların güneş görmeyen bir ortamda saklanması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Öncü, şu uyarılarda bulundu:

"Bu sular gölge bir yerden ya da buzdolabından yarım saat içinde kişiye ulaşacaksa bir sorun olmaz. Ama biz her gün sokakta, güneşin altında satılan bu suyu alırsak ya da arabamızda tüm gün bekledikten sonra içersek, ya da aynı plastiğe her gün su doldurursak kesinlikle bu kimyasallara maruz kalırız. Benim tavsiyem cam şişe kullanımı. Yapılan testlere göre şebeke suları şu an sağlıklı. Ama test edilmiş, güvenliği kanıtlanmış arıtma sular da kullanılabilir. Ama kesinlikle pet şişe bir kez kullanılmalı. Güneşe maruz kalması engellenmeli. Her gün pet şişe kullanan birisi o şişeyi, 3 saat güneşe maruz bırakırsa mutlaka vücuduna bu kimyasal maddeyi alır. O nedenle pet şişe kullanmadan önce insanların düşünmesi gerekiyor."

"ALTINDA YAZAN RAKAMLARI CİDDİYE ALIN"

Güneşe maruz kalan pet şişelerdeki suların ilerleyen yıllarda ürolojik problemlere yol açacağını ifade eden Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kabay ise pet şişelerin altında yazan rakamlara dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu: