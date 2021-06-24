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Güney Afrika’da 3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu! Ortadan kayboldular

24.06.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Africrypt’in sahibi olan 17 ve 20 yaşındaki iki kardeş, kullanıcıların 3,6 milyar dolarlık Bitcoini ile ortadan kayboldu.

Güney Afrika’da 3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu! Ortadan kayboldular

Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Güney Afrika merkezli Africrypt, geçtiğimiz nisan ayında faaliyetlerini durdurmuş, Africrypt’in sahibi olan iki kardeş 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki Raees Cajee ise “hack” kurbanı olduklarını iddia etmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerin yasal yollara başvurmaları anlaşılabilir. Ancak bunun yalnızca iyileşme sürecini geciktireceğini kabul etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini yer verilmişti.

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ORTADAN KAYBOLDULAR

Açıklamanın ardından birçok yatırımcı dava açmaktan vazgeçerken, iki kardeşin 3,6 milyar dolar değerinde Bitcoin ile ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Africrypt işlemlerini inceleyen uzmanlar, kullanıcıların hesaplarındaki Bitcoinlerin dijital cüzdanlarından ve hesaplarından yasa dışı şekilde transfer edildiğinin ortaya çıktığını ve ciddi varlık parçalanması nedeniyle Bitcoinlerin izlenemez hale getirildiğini tespit etti.

DÜNYA GENELİNDE KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI 432 MİLYAR DOLAR

Güney Afrika’daki yasal boşluk, Africrypt davasının resmi olarak soruşturulmasını engelliyor. Cajee kardeşlerin de İngiltere’ye kaçtığına inanıldığı için davanın kısa sürede sonuçlanması beklenmiyor.

CipherTrace araştırma şirketi tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yılın nisan ayı sonuna kadar kripto para hırsızlıkları, hackleri ve benzeri dolandırıcılıkların toplam maliyeti 432 milyar dolara ulaştı.

AKILLARA THODEX'İN SAHİBİ FATİH ÖZER'İ GETİRDİ

Öte yandan Güney Afrikalı kardeşlerin kripto para vurgunu akıllara Türkiye merkezli kripto para borsası olan Thodex’in sahibi Fatih Özer’i akıllara getirdi. Thodex’in faaliyetlerinin durması üzerine Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Özer, vurgununa ardından yurt dışına kaçmıştı. (İHA)

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