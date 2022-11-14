HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Afrika'da 8 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybetti

Güney Afrika'da 8 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybetti

14.11.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Bloemfontein kentinde 8 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da 8 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybetti

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, ülkenin yargı başkenti Bloemfontein'de sahibinin evinden kaçan pitbull cinsi köpek, komşu eve girerek burada 8 yaşındaki çocuğa saldırdı. Pitbull tarafından boynundan ve göğsünden ısırılan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

PITBULL CİNSİNİN KISIRLAŞTIRILMASI ÇAĞRISI

Bloemfontein (Mangaung) Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mapaseka Mothibi-Nkoane tarafından yapılan açıklamada, bölgede tehlike yaratan pitbull cinsi köpeklerin belediye ekiplerine teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

iStock-1334547975

Açıklamada, ayrıca evcil hayvanlara yönelik yönetmeliklerin bundan sonra daha sıkı şekilde uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Sizwe Kupelo Vakfından yapılan açıklamada, ülkedeki tüm pitbull cinsi köpeklerin kısırlaştırılması gerektiği belirtildi.

Güney Afrika Pitbull Federasyonundan bu yılın başlarında yapılan açıklamada, bu köpek türünün çocuklara yönelik saldırılarındaki artışın endişe verici düzeyde olduğu kaydedilmişti. (AA)

Şok ifade: Uyuşturucu ağrılarıma iyi geliyordu Şok ifade: Uyuşturucu ağrılarıma iyi geliyordu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güney Avustralya'da kötü hava koşulları nedeniyle binlerce kişi elektriksizGüney Avustralya'da kötü hava koşulları nedeniyle binlerce kişi elektriksiz
İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...
Adaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara öndeAdaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara önde
Anahtar Kelimeler:
güney afrika

En Çok Okunan Haberler

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor

1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.