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Muğla'da 6 Pitbull'un koruduğu bağ evine operasyon! 31 suçtan aranırken İsrail vatandaşı olan adamdan şok ifade

15.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da meydana gelen akılalmaz olayda 6 pitbull köpeğinin koruduğu eve operasyon düzenleyen ekipler, Shmuel Bonana Dinler adındaki adamı gözaltına aldı. Dinler'in 31 suçtan arandığı ve İsrail vatandaşı olmadan önce adının Kemal olduğu ortaya çıktı. Söz konusu adam ifadesinde ise, ağrılarına iyi geldiği gerekçesiyle uyuşturucu yetiştirip kullandığını söyledi.

Muğla'da 6 Pitbull'un koruduğu bağ evine operasyon! 31 suçtan aranırken İsrail vatandaşı olan adamdan şok ifade

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan İsrail uyruklu Shmuel Bonana Dinler ile Bora Anıl Çako'nun (32), uyuşturucu imal edip, sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için gidilen bağ evinin bahçesinde, Pitbull cinsi 6 köpekle karşılaştı. Jandarma, köpekleri güvenli bölgeye aldıktan sonra içeri girdi.

Evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi, 22 kilogram skunk, 2 kilogram reçine esrar, 53 hibrit skunk tohumu, reçine esrar yapımında kullanılan 50 metal filtre, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, esrar yetiştirmede kullanılan 50 kilogram özel gübre, 3 termometre, 1 hassas terazi, 1 nemlendirme makinesi, 1 ısıtıcı fan, 3 panel ısıtıcı, 8 panel ışıklandırma sistemi, 3 dolar, 1 laptop ve 2 hard disk ele geçirildi.

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31 SUÇTAN ARANMASI VARMIŞ, İSRAİL VATANDAŞI OLMUŞ

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Shmuel Bonana Dinler ile Bora Anıl Çako, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmada, Shmuel Bonana Dinler'in Kemal Dinler olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, İsrail vatandaşı olduğunda ismini değiştirdiği, vatandaşlıktan çıkmadan önce 'başkalarına ait banka hesaplarını ilişkilendirilerek kredi kartı üretip ve satmak'tan 30, 'resmi belgede sahtecilik'ten 1 olmak üzere 31 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

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''UYUŞTURUCU AĞRILARIMA İYİ GELİYORDU''

Öte yandan Dinler'in, ifadesinde, sağlık problemleri olduğu gerekçesiyle vücudunda oluşan ağrılarına iyi geldiği için kullanmak amacıyla uyuşturucu yetiştirdiğini söylediği öğrenildi.

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(DHA)


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