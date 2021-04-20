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Güney Afrikalı kaçak avcı fillerin altında ezilerek öldü

20.04.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Ulusal Parkı'nda koruculardan kaçarken fillerin saldırısına uğrayan kaçak avcı hayatını kaybetti.

Güney Afrikalı kaçak avcı fillerin altında ezilerek öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kaçak bir avcının fillerin saldırısı sonrası yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Afrika Ulusal Parkı Sözcüsü Isaac Phaahla, Twitter hesabından, hayatını kaybeden kaçak avcı ve beraberindeki kişilerin koruculardan kaçtığı sırada fillerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Kaçak avcılardan birinin fillerin altında kalarak ezildiği bilgisini paylaşan Phaahla, 1 kişinin de yakalandığını kaydetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı'na göre ülkede 2019'da 31 fil kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

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