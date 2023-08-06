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Güney Çin Denizi'nde tehlikeli restleşme! Çin ve Filipinler savaşın eşiğine geldi: Yolunu kesip, gemiye saldırdılar

06.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Çin Denizi’nde iki ülke arasında yaşanan tehlikeli restleşme, 'savaş' alarmlarının çalmasına neden oldu. Filipinler bir açıklama yaparak, Çin sahil güvenlik ekiplerinin, Filipinler gemilerini taciz ettiğini ve yolunu keserek tazyikli su ile gemiye saldırdığını duyurdu.

Güney Çin Denizi'nde tehlikeli restleşme! Çin ve Filipinler savaşın eşiğine geldi: Yolunu kesip, gemiye saldırdılar

Çin'in kendisinin olarak gördüğü Güney Çin Denizi'nin bazı bölgelerini Malezya, Vietnam, Brunei, Tayvan ve Filipinler kontrol altında tuttuklarını açıklıyor. Çin ile bölgedeki diğer ülkeler arasında büyük bir kriz sebebi olan Güney Çin Denizi’nde ara ara yaşanan gerilimlere bir yenisi daha eklendi.

FİLİPİN ORDUSU: ÇİN, GEMİMİZE SALDIRDI

Filipinler Ordusu, Çin sahil güvenlik ekiplerinin gemilerine saldırdıklarını duyurdu. Filipinler Ordusu, “Çin sahil güvenlik ekipleri, düzenli olarak askerleri taşıyan ve erzak götüren bir gemiye saldırdı ve uluslararası yasaları çiğneyerek, gemideki insanların güvenliğini riske attı” açıklamasını yaptı.

ÇİN'DEN JET YANIT

Bu açıklamaya Çin’den çok net bir yanıt ve iddia geldi. Çin tarafından yapılan açıklamada, “Filipinler gemisi yasaları çiğnedi ve sınır ihlali yaptı. Gemi yasa dışı inşaat malzemesi taşıyordu” denildi.

ABD: ÇİN'İN TEHDİTLERİ BARIŞI RİSKE EDİYOR

Olayın ardından ABD’den de bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çin’in tekrar tekrar statüko ile gündeme gelen tehditleri Güney Çin Denizi’nin barış ve istikrarını doğrudan riske ediyor” ifadesi kullanıldı. ABD’nin bu olayda Filipinlerin yanında olduğu da belirtildi.

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