Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet

35 yaşındaki Nikos Metaxas, Pazartesi günü görülen karar duruşmasında, yöneltilen 12 ayrı suçlama için "suçlu" olduğunu kabul etti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ilk seri katili olarak anılan Metaxas'a yöneltilen suçlamalar 3 yıllık bir döneme ilişkin suçları kapsadı.

Mahkemede, gözyaşları içinde kurban ailelerinden özür dileyen 35 yaşındaki asker, "bu nefret dolu suçları" neden işlediğini bilmediğini söyledi.

Lefkoşa'da görülen mahkemede konuşan Nikos Metaxas, "Kıbrıs halkı aralarından birinin nasıl bu noktaya ulaştığını merak ediyordur. Aynı soruyu ben de kendime sordum ama cevap bulamadım" dedi.

Metaxas, bu soruların cevapları için yetkililerle "işbiliğine" hazır olduğunu da kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi yargı tarihindeki en ağır cezaların verildiği 35 yaşındaki eski yüzbaşı, mahkeme salonunda çelik yelek giydi.

Metaxas'a ayrı ayrı 25'er yıl ceza verilirken kararda, mahkum edilen adamın "savunmasız kadınları öldürmek için bir sefere" başladığı ifadesi yer aldı.

Metaxas'ın kararı temyize götürmesi beklenmiyor.