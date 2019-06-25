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Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet

25.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde beş yabancı uyruklu kadını ve bu kurbanlardan ikisinin kız çocuklarını öldüren eski asker, 7 cinayet için ayrı ayrı müebbet cezası aldı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet

35 yaşındaki Nikos Metaxas, Pazartesi günü görülen karar duruşmasında, yöneltilen 12 ayrı suçlama için "suçlu" olduğunu kabul etti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ilk seri katili olarak anılan Metaxas'a yöneltilen suçlamalar 3 yıllık bir döneme ilişkin suçları kapsadı.

Mahkemede, gözyaşları içinde kurban ailelerinden özür dileyen 35 yaşındaki asker, "bu nefret dolu suçları" neden işlediğini bilmediğini söyledi.

Lefkoşa'da görülen mahkemede konuşan Nikos Metaxas, "Kıbrıs halkı aralarından birinin nasıl bu noktaya ulaştığını merak ediyordur. Aynı soruyu ben de kendime sordum ama cevap bulamadım" dedi.

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Metaxas, bu soruların cevapları için yetkililerle "işbiliğine" hazır olduğunu da kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi yargı tarihindeki en ağır cezaların verildiği 35 yaşındaki eski yüzbaşı, mahkeme salonunda çelik yelek giydi.

Metaxas'a ayrı ayrı 25'er yıl ceza verilirken kararda, mahkum edilen adamın "savunmasız kadınları öldürmek için bir sefere" başladığı ifadesi yer aldı.

Metaxas'ın kararı temyize götürmesi beklenmiyor.

ADALET BAKANI İSTİFA ETTİ

Cinayetler, 2016 yılı Eylül ayı ile 2018 yılı Ağustos ayı arasında işlendi.

Katilin öldürdüğü üç kadın Filipinler, biri Nepal, sonuncusu ise Romanya vatandaşıydı ve çoğu evlere temizliğe giderek hayatını kazanıyordu.

Öldürülen kız çocukları ise altı ve sekiz yaşlarındaydı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi polis müdürü olayla ilgili görevden alınırken, adalet bakanı, kayıp kişiler hakkında yeterli araştırma yapılmadığı gerekçesiyle istifa etti.

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