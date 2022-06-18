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Güney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadı

18.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs'ta Rum Milli Muhafız Ordusu 6-10 Haziran tarihleri arasında askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat fotoğraflarının yayınlanmasıyla skandal gerçek ortaya çıktı. Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros'un elinde silahlıyla katıldığı görüntüler çok konuşuldu. Türk kamuoyunun yakından tanıdığı Lazaros Mavros, Abdullah Öcalan'ın kaçarken kullandığı isimlerden biri. İşte detaylar...

Güney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadı

Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan’a destek eylemleri başlattı.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

TRT Haber'de yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

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Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

LAZAROS MAVROS KİMDİR?

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan’ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.

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Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.

TERÖRE DESTEĞE DEVAM EDİYORLAR

Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

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