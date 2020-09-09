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Güney Kore basını: Samsung ve LG Huawei için ekran üretmeyi bırakacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Huawei için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Güney Kore basınına dayandırılan iddialara göre, Samsung ve LG, Huawei'ye amiral gemisi akıllı telefon ekranı tedarik etmeyi durdurmaya karar verdi. Eğer iddialar doğruysa Huawei akıllı telefon üretiminde aksaklıklar yaşayabilir.

Güney Kore basını: Samsung ve LG Huawei için ekran üretmeyi bırakacak!

Huawei, ABD yasağı ile tabiri caizse kara listeye alınmış durumda. Son olarak, Huawei'ye yonga tedariği yapan TMSC'nin de yasaklar yüzünden Huawei'ye tedariği kesmesi yeni gelecek Kirin işlemcilerin geleceğini tehlikeye attı. Fakat Huawei'nin bu konuda ABD'ye lisans başvurusu yapan MediaTek gibi başka planları olduğu da konuşuluyor. Güney Koreli meslektaşlarımız ise bugün Huawei'yi zorlayabilecek çok daha büyük bir iddiayı manşetlerine taşıdı.

SAMSUNG DİSPLAY VE LG HUAWEİ'Yİ BIRAKIYOR İDDİASI

Güney Koreli bir haber sitesi, Samsung Display ve LG'nin Huawei'den amiral gemisi telefon ekranı siparişi almayı durduracağını bildirdi. Habere göre, hem Samsung'un hem de LG'nin kararı 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak ve bu tarihten sonra Huawei Samsung Display'den ve LG'den amiral gemisi telefonlar için ekran tedarik edemeyecek.

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HUAWEİ İÇİN İŞLER O KADAR DA KÖTÜ OLMAYABİLİR

Huawei bir süredir akıllı telefon ekranlarının büyük bir kısmını Çinli şirket BOE'den tedarik ediyordu. Samsung Display ve LG'den doğacak muhtemel boşluğu ise BOE kapatabilir deniliyor. Ayrıca söz konusu haberde Huawei'nin Visionox, Tianma ve CSOT gibi ekran üreticilerin ürünlerini test etmeye başladığının da altı çiziliyor. Huawei için işler kötü görünse de AppGallery ve HMS servisleri ile Google'ın yarattığı boşluğu doldurduğu gibi yeni ekran tedarikçileriyle de bu boşluğu doldurabilir. Huawei'den konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

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