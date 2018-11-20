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Dünyanın en küçük dinozor ayak izleri bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

"Scientific Reports" dergisinde yayımlanan rapora göre, Güney Kore'nin Jinu bölgesinde 110 milyon yıl önce yaşadığı sanılan bir dinozora ait ayak izleri keşfedildi.

Dünyanın en küçük dinozor ayak izleri bulundu

Boyu bir santimetre olan ayak izlerinin şimdiye kadar bulunan dinozor ayak izlerinin en küçüğü olduğu kaydedildi.

Araştırmacılardan Avustralya'nın Queensland Üniversitesinde görevli Anthony Romilio, dinozorun yırtıcı kuş (raptor) familyasından olduğunu belirtti.

Kuşlara çok benzeyen türün ayağında yırtıcı kuşlardaki gibi 3 pençeye benzer parmaklar bulunuyor.

Bu dinozor türü yürürken parmaklarının sadece ikisi yere basarken, bir parmağının da saldırı anında hemen tepki vermek için havada kaldığı ifade ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haber doğru ya madem, resimler ne ayak nerdeler hani ?
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