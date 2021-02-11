Güney Kore'de kedi ve köpeklere ücretsiz Covid-19 testi yapılacak

Hükümet yetkilisi Park Yoo-mi başkent Seul'de düzenlenen video konferansta Covid-19'a yakalanan evcil hayvanları tespit ederek en az 14 gün boyunca karantina zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Güney Kore'nin güney doğusunda yer alan Jinju şehrinde bazı hayvanlara yapılan Covid-19 testlerinde bir kedinin koronavirüs taşıdığı tespit edilmişti. Kedinin sahiplerinin, şehirdeki dini bir tapınakta görev yapan ve Covid-19 testleri pozitif çıkan bir anne ve kızı olduğu açıklanmıştı.

Yaklaşık 51 milyon nüfusa sahip Güney Kore'de bugüne kadar 82 bine yakın Covid-19 vakası görülürken, salgın sebebiyle 1.486 kişi hayatını kaybetti.

