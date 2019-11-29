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Güney Kore'deki seks skandalında cezalar belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

'Molka' denilen gizli kamera pornosu suçlarının yaygın olduğu Güney Kore'de müzik dünyasında da ortaya çıkan seks skandalında karar çıktı.

Güney Kore'deki seks skandalında cezalar belli oldu

Şarkıcılar Jung ve Choi sırasıyla 6 ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumlar ayrıca cinsel şiddet tedavisi konusunda eğitim alacak.

Güney Kore’de mahkeme 2015- 2016 yılları arasında en az 10 kadını ilişki esnasında rızaları olmadan videoya çeken ve bu görüntüleri mesajlaşma uygulaması Kakaotalk'ta paylaşan şarkıcı Jung Joon-young hakkında hükmünü verdi.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından grubu FT Island’dan ayrılan bir diğer şarkıcı Choi Jong-hoon da yine tecavüz suçundan 5 yıl hapiste kalacak.
Mahkeme ayrıca her iki ismin 80 saat ‘cinsel şiddet tedavisi’ dersleri almasına karar verdi.

Hakim Kang Seong-soo, “Mahkumlar tanınmış kişiler ve arkadaşlar ama kendi aralarında yaptıkları konuşmalar göstermiştir ki kadınları yalnızca cinsel zevk objeleri olarak görmüş, oldukça ciddi suçlar işlemişlerdir” ifadelerini kullandı.

13 Kasım’daki bir önceki duruşmada savcılar Jung ve Choi için sırasıyla 7 ve 5 yıl hapis cezası istemişti.

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molka Güney Kore seks skandalı

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