Güney Kore'nin korona başarısı: 3T yöntemi

Kim, AA muhabirine, Güney Kore'nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadelede şeffaflık ve sivil katılım ilkelerine bağlı kaldıklarını vurgulayan Kim, "Yaklaşımımızın merkezinde, pozitif vakaları doğrulamak için 3T'leri takip ettik. Salgının artmasını önlemek için Kovid-19 görülenlerin temaslarını titizlikle takip edip ve en erken aşamada tedavilerini yapmaya çalıştık." dedi. Kim, Güney Kore'de geniş çaplı tanısal tarama ve titiz epidemiyolojik araştırmalarla vakaları erken saptamaya öncelik verdiklerini, ülke genelinde tarama istasyonları kurduklarını, günde yaklaşık 20 bin kişiye test yaptıklarını ve testlerin ücretsiz olduğunu belirti. 2015 yılında ortaya çıkan MERS salgını sonrasında kurulan temas takip yöntemleri ile Kovid-19'da teyit edilen vakaların temaslarını aktif olarak takip ettiklerini söyleyen Kim, Kovid-19 tedbirleri ve salgına dair bilgilerin hızlı bir şekilde duyurulduğunu, böylece virüs tespit edilen kişilerle irtibatı olanların da kendi inisiyatifleriyle test yaptırdıklarını ifade etti.

Kim, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yatak kapasitesini artırdıklarını ve sadece koronavirüs hastalarının kalacağı hastaneler oluşturduklarını kaydetti. Hastaları sağlık durumlarına göre 4 gruba ayırdıklarını söyleyen Kim, "Tıbbi kaynakları verimli bir şekilde tahsis ettik ve aşırı şiddetli belirtileri olan hastaların tedavisinde önceliği sağladık. Hafif semptomları olan ve tıbbi bakıma daha az ihtiyacı olanları karantinaya almak için de toplum tedavi merkezleri kurduk. Bu, tıbbi tesislerde yoğunluğun önlenmesi için çok önemliydi." diye konuştu. Kim, ülkedeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaştıklarını ve halkın güvenini kazanarak sivil katılımı sağladıklarını belirterek "Halk bir bütün olarak maske takma, önlemlere uyma, sosyal mesafeyi koruma ve kişisel temizlik gibi ilkelere bağlı kalarak hükümetin çabalarına ayak uydurdu." dedi. Kovid-19 salgınının görüldüğü ilk ülkelerden biri olduklarını söyleyen Kim, "Kazandığımız deneyim ve bilgi birikimi diğer ülkelere öğretici olabilir. Bu bağlamda, birçok ülke ile aktif olarak irtibat halindeyiz. Yabancı ortaklarla web seminerleri ve video konferanslar gibi bilgi paylaşım etkinlikleri düzenliyoruz. Ayrıca insani yardım taleplerini karşılamanın yanı sıra Koreli test kitleri ve tıbbi ekipman üreticileri ile bunları almak isteyen yabancı hükümetler arasında bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Ayrıca çok sayıda uluslararası kurum ve örgütle Kovid-19'a ilişkin iletişim içindeyiz." ifadelerini kullandı.