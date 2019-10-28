Güney Kore'de mobil ulaştırma şirketine dava

Güney Kore'de savcılık, kanuna aykırı ticari faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle mobil ulaşım şirketi Tada'nın araç paylaşımı iştiraklerinin yöneticileri aleyhine dava açtı.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Seul Merkez Savcılığı, Tada çatısı altında faaliyet gösteren binek otomobil paylaşımı uygulaması SoCar'ın yöneticisi Lee Jae-woong ile ticari araç paylaşımı uygulaması VCNC'nin yöneticisi Park Jae-wook hakkında, "kanuna aykırı ticari faaliyet yürütmek" suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.
Savcılık, şüphelilerin tutuksuz yargılanacağını kaydetti.
Seul Taksiciler Odası, şubat ayında kanuna aykırı ticari faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle Lee ve Park hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.
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