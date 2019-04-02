Güney Koreli gazetecilerden Güneydoğu Anadolu turu

GAZİANTEP (AA) - Güney Koreli bir grup gazeteci ve blog yazarı, Gaziantep ve Adıyaman'ın tarihi, turistik yerlerini gezerek fotoğrafladı.

Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep il kültür ve turizm müdürlükleri ve Türk Hava Yolları desteğiyle gerçekleştirilen geziye katılan National Geographic Traveler'ın sanat yönetmeni Park Sun Young, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Kore'den 7 kişilik bir ekiple Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa yöresini tanıtmak amacıyla bir gezi düzenlediklerini söyledi.

Geziye katılan 7 kişilik ekibin bölgedeki güzellikleri, tarihi değerlerin fotoğrafını çekeceğini, Güney Kore'ye döndüklerinde de bir yarışma düzenleyerek dereceye girenlere çeşitli ödüller vermeyi planladıklarını ifade eden Young, Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesini gezdiklerini aktardı.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Young, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni de ilk defa ziyaret etme imkanı buldum. Bölgeye dair, bölgede tarihi kalıntıların, özellikle geçmiş yıllardan günümüze ulaşan antik kent kalıntılarının çok olduğunu gelmeden biraz araştırmıştım. Bunları yerinde görmek, bunların hala günümüze ulaşmış olduğunu görmek beni derinden etkiledi. Biz açıkçası biraz beklenti içerisindeydik. Bölgedeki tarihi kalıntılara dair beklentilerimiz vardı. Fakat gelip gördük ki bizim beklentilerimizin çok çok üstünde bir tarihi değere sahip bir bölge var. Aynı zamanda insanları çok barışçıl, çok temiz, çok kibar. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu konu da bizi çok derinden etkiledi. Bu tür manzaraları, bu tür güzellikleri, tarihi güzellikleri Kore'de çok fazla göremediğimiz için bunları gelip yerinde orijinal olarak görmek bizi ve katılımcılarımızı gerçekten çok etkiledi, çok duygulandırdı ve çok da mutlu olduk."