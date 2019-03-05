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Güney Sudan-Etiyopya-Eritre üçlü zirvesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 00:15 | Son Güncelleme

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, ortak bölgesel meseleleri görüştü - Zirveye katılan liderler, ekonomik entegrasyon sağlanması konusunda anlaştı

Etiyopya, Eritre ve Güney Sudan, ekonomik entegrasyon konusunda anlaştı.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, üçlü zirve kapsamında Güney Sudan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in ev sahipliğinde başkent Cuba'da gerçekleşen zirvede, ortak bölgesel meseleler görüşüldü.

Zirvenin kapanış bildirgesinde, liderlerin ekonomik entegrasyon sağlanması konusunda uzlaştığı belirtildi.

Bildirgede, “Zirvede, üç ülke arasında entegrasyonu sağlamanın yolları tartışıldı. Bölgesel ekonomik entegrasyonu sağlayacak ve bölge halkları arasındaki refaha katkı sağlayacak projeler üretilmesi işinin Cuba, Asmara ve Addis Ababa dışişleri bakanlarınca yürütülmesi üzerinde anlaştık.” denildi.

Bildirgede ayrıca, zirvede, Güney Sudan’daki barışı mümkün olan tüm yollarla desteklemeye devam etmenin yanı sıra üç ülkenin bölgesel meselelerdeki tutumlarını birleştirmek için ortak koordinasyon çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Afewerki ve Ahmed, günü birlik resmi ziyaret kapsamında Eritre'nin başkenti Asmara'dan Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya geçmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, nisan ayında göreve gelmesinin ardından Güney Sudan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33'üncü IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen Güney Sudanlı taraflar, uzun müzakerelerin sonunda Eylül 2018'de nihai barış antlaşmasını imzalamıştı.

Güney Sudan'daki iç savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin de evini terk etmesine neden oldu.

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Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit üçlü zirve

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