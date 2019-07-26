Güneydoğu'da taziye yemeği geleneği sona eriyor

Bölgede yakınlarını kaybedenler, 3 gün boyunca başsağlığı dileklerini kabul ettiği taziye evlerinde, yüzlerce misafire iki öğün yemek veriyor.

Bu uygulamanın bazı aileler için mağduriyete dönüşmesi üzerine Kaymakamlık ve Müftülükler geleneğe son verilmesi için çalışma başlattı.

HEYET OLUŞTURULDU



Bazı ailelerin misafirlerine 3 gün boyunca iki öğün taziye yemeği vermek için kredi çekmesi, borçlanması, inek ya da traktörünü satmasının öğrenilmesi sonucu sorunun çözümü konusunda esnaf, imam, öğretmen ve muhtardan oluşan heyet oluşturuldu, fetvalar verildi, açıklamalar yapıldı.

Bazı illerde bu mağduriyetin önüne geçilirken, geleneğin devam ettiği illerde çalışma sürüyor.

KAYMAKAMLIK HEYET OLUŞTURDU



Diyarbakır Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, yaptığı açıklamada vatandaşlarla yaptıkları görüşmeler sonucu taziye yemeği geleneğine son verilmesi kararı aldıklarını söyledi.

Son dönemde yaşanan mağduriyetlerin iletilmesi üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Soğukoluk, "İlçemizde üzücü hikayeler var. Bununla ilgili bankadan kredi çekmiş, ödeyememiş veya bir iki ineğini ve traktörünü satmak zorunda kalan insanlarımız oldu. Gençler geldi ve 'Siz de destek verin, taziye yemeklerini sonlandıralım.' dedi. Bunun üzerine geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenledik." diye konuştu.