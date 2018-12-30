HABER

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının istenilen seviyeye gelmesiyle kayak sezonu başladı. Bazı vatandaşlar yöresel kıyafetle, bazıları ise leğenle piste koştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da kayak sezonu açıldı. Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ"ı olarak nitelendirilen 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezinde kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi bulmasıyla hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla pistlere akın eden bazı vatandaşların yöresel kıyafetleriyle kayak yapanları dikkati çekti.

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da kayak sezonu açıldı.
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen kayakseverler, tesiste kaymanın yanı sıra temiz havada kar üstünde mangal yapıp stres attı.
Kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla pistlere akın eden bazı vatandaşların yöresel kıyafetleriyle kayak yapanları dikkati çekti.
Kimi vatandaşlar kaymak için kızağı seçerken leğenle kaymaya çalışanlar ise renkli görüntüler oluşturdu.
İklimi kış sporlarına uygun olan bölgede ilk defa kaymaya gelen vatandaşların yaşadıkları komik durumlar izleyenleri kahkahaya boğarken bazı vatandaşlar ise kar topu oynamayı tercih etti.
Yöresel kıyafetleriyle kaymayı tercih eden Ahmet Arıtekin, çok eğlendiğini belirterek, "Herkesin buraya gelip görmesini ve kaymasını bekliyoruz, güzel bir kayak merkezi ve yollar açık durumda.
Şalvarla kaymak zor olmuyor yeter ki kaymasını bil." diye konuştu.
Arzu Demir ise Karacadağ Kayak Merkezini çok beğendiğini anlatarak, "Buranın vazgeçilmezi leğen dediler, bizde leğenimizi aldık geldik, çocuklara uyduk, eğlenceli ve zevkliymiş leğenle kaymak. Gayet güzel bir faaliyet oluyormuş leğenle kaymak." dedi.
Kayak sezonunun açıldığını ve yöresel elbiseleriyle kayak yaptığını belirten Celal Altay ise "Şalvarla kaymak çok keyifli oldu.
Bölgeye yakın illerdeki herkesi buraya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Karacadağ Kayak Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 30 Aralık Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Günün burç yorumları

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.