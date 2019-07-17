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Güneydoğu turizmi "arkeopark"la daha da canlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki Karkamış Antik Kenti'ne kurulan arkeopark, kültürel değerleriyle her geçen yıl turizm pastasındaki payını büyüten Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turistlerin yeni adresi olacak - Hitit İmparatorluğu ve Geç Hitit döneminin bilinmeyen birçok yönüne ışık tutan, sınırın sıfır noktasında hazırlıklarının büyük bölümü tamamlanan arkeoparkın 2020 yılının Mayıs ayında tam anlamıyla ziyarete açılması bekleniyor

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Hitit İmparatorluğu ve Geç Hitit döneminin bilinmeyen birçok yönüne ışık tutması beklenen, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karkamış Antik Kenti, kurulan arkeopark sayesinde gelecek yıldan itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelecek turistlerin yeni adresi olacak.

Son dönemde yapılan tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ziyarete gelenlerin ilk uğrak noktası konumunda bulunan Gaziantep, bir değerini daha turistlere açmaya hazırlanıyor.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan ve eşsiz kalıntılara sahip Karkamış Antik Kenti'nde kurulan arkeopark'ın, gelecek yıl itibarıyla turizmin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Gelecek yıl mayıs ayında resmi açılışının yapılması planlanan Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nın açılmasıyla Güneydoğu Anadolu turlarına yeni bir güzergah daha eklenmiş olacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karkamış Antik Kenti'nin Hitit dönemi için önemli bir kaynak olduğuna işaret etti.

Gül, "Burada şunu görüyoruz; Gaziantep şimdi olduğu gibi geçmişte de kültürün, medeniyetin, ekonominin ve zenginliğin başkentiymiş. Bölgedeki mozaikler incelendiğinde yine gastronomi ve müzikle ilgili zenginlik de ön plana çıkıyor. Biz sınırın sıfır noktasındayız. Suriye'de güvenliğin sağlanması ve güvenli bölgelerin oluşturulmasıyla güzel bir bölgeyi turizme kazandırmış olacağız."

- "Burası sınırın olduğu gibi tarihin de sıfır noktası"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in 5 antik kenti olan çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

Gazi şehirdeki antik kentler incelendiğinde Roma, Hitit, Osmanlı ve Selçuklu gibi tüm dönemlerin en güzel eserlerine rastlanabildiğini anlatan Şahin, kentteki en önemli tarihi alanın ise Karkamış Antik Kenti olduğunu vurguladı.

Antik kentin Suriye sınırında bulunduğuna dikkati çeken Şahin, "Burası sınırın olduğu gibi tarihin de sıfır noktası. Geç Hitit döneminin en önemli eserleri burada görülüyor. Burası aynı zamanda 1911 yılında İngiliz asıllı Lawrence'ın Ortadoğu'yu şekillendirmek için neler yaptığını gösteren de bir alan. Yani buranın çok önemli bir hikayesi var." diye konuştu.

Şahin, Karkamış Antik Kenti'nin 8 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karkamış'ta çok yoğun çalışarak işi bugünlere getirdik. Bundan sonra artık önümüzdeki yıl mayıs ayından itibaren burayı tüm dünyaya açacağız. Geç Hitit döneminin aydınlanacağı bir hazine olacak burası. Hitit döneminin en ihtişamlı dönemlerini merak edenler için ana rotanın Karkamış olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızla bunun ilk penceresini açtık ama önümüzde açılacak çok pencere var. Seneye mayıs ayında yapacağımız açılışla, çalışmalarımızı taçlandıracağız."

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