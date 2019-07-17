Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karkamış Antik Kenti'nin Hitit dönemi için önemli bir kaynak olduğuna işaret etti.

Gelecek yıl mayıs ayında resmi açılışının yapılması planlanan Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nın açılmasıyla Güneydoğu Anadolu turlarına yeni bir güzergah daha eklenmiş olacak.

Son dönemde yapılan tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ziyarete gelenlerin ilk uğrak noktası konumunda bulunan Gaziantep, bir değerini daha turistlere açmaya hazırlanıyor.

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Hitit İmparatorluğu ve Geç Hitit döneminin bilinmeyen birçok yönüne ışık tutması beklenen, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karkamış Antik Kenti, kurulan arkeopark sayesinde gelecek yıldan itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelecek turistlerin yeni adresi olacak.

Gül, "Burada şunu görüyoruz; Gaziantep şimdi olduğu gibi geçmişte de kültürün, medeniyetin, ekonominin ve zenginliğin başkentiymiş. Bölgedeki mozaikler incelendiğinde yine gastronomi ve müzikle ilgili zenginlik de ön plana çıkıyor. Biz sınırın sıfır noktasındayız. Suriye'de güvenliğin sağlanması ve güvenli bölgelerin oluşturulmasıyla güzel bir bölgeyi turizme kazandırmış olacağız."

- "Burası sınırın olduğu gibi tarihin de sıfır noktası"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in 5 antik kenti olan çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

Gazi şehirdeki antik kentler incelendiğinde Roma, Hitit, Osmanlı ve Selçuklu gibi tüm dönemlerin en güzel eserlerine rastlanabildiğini anlatan Şahin, kentteki en önemli tarihi alanın ise Karkamış Antik Kenti olduğunu vurguladı.

Antik kentin Suriye sınırında bulunduğuna dikkati çeken Şahin, "Burası sınırın olduğu gibi tarihin de sıfır noktası. Geç Hitit döneminin en önemli eserleri burada görülüyor. Burası aynı zamanda 1911 yılında İngiliz asıllı Lawrence'ın Ortadoğu'yu şekillendirmek için neler yaptığını gösteren de bir alan. Yani buranın çok önemli bir hikayesi var." diye konuştu.