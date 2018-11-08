Güneydoğu'da kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Haldun Dormen, Moliere’in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası"nı Gaziantepli sanatseverler için sahneleyecek. Hakan Altıner’in sahneye koyduğu, İpek Kadılar'ın uyarladığı oyunda, Dormen'in yanı sıra Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Caner Tör, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek rol alıyor. yüzyıl Fransa’sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in hikayesinin anlatıldığı oyunun konusu şöyle: "Jourdain’in tel amacı asilzade olmak. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alır. Anlamlı anlamsız, yararlı yararsız ama mutlaka masraflı her çabayı gösterir. Gülünç duruma düşer, alay konusu olur ama hiç yılmaz. Hedefi bellidir. Biricik kızını da mutlaka bir soylu ile evlendirmek. Oysa kızı bir başka gence aşıktır. Moilere, yarattığı bu olağanüstü tiplemenin etrafını, onu sömürmeye çalışan kont, ayakları yere basan karısı, sağduyunun ve samimiyetin temsilcileri hizmetçi ve uşak ile bir dantel gibi örer. Neredeyse her sözcük komik ve her durum gülünçtür oyunda." Oyun, 13 Kasım Salı saat 20.00'de Şahinbey Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Tiyatro Kare, Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan Leyla'nın Evi oyununu seyirciyle buluşturuyor. Nedim Saban'ın yönettiği oyunda, Celile Toyon, Nuri Gökaşan, Dicle Alkan, Ayça Varlıer, Gökçer Genç, Halim Ercan rol alıyor. Yaşadığı yalı haksız nedenlerle elinden alınan Leyla, yeni yaşamına Beyoğlu’nun arka sokaklarında, farklı kültürden insanlarla devam etmek zorunda kalır. Oyun, 13 Kasım Salı saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek. Müzikal çocuk oyunu "Köstebekgiller", Gaziantepli miniklerle buluşacak. Müzikalin konusu şöyle: "Büyük bir ormanda ailesi ile yaşayan iki kardeş Süslü ve Boyo, çok uzaklarda Köstebekya adlı köstebeklerin yaşadığı bir yer olduğunu duyarlar. Bu bilgiye çok sevinen Boyo, bulduğu bir harita ve kitap ile Köstebekya'yı aramak için yollara düşer. Süslü, kardeşi Boyo'yu yalnız bırakmaz, birlikte uzun ve maceralı bir yolculuk başlar. İlk önce şaşkın ve unutkan Kösteban ile karşılaşırlar daha sonra onlara yardım etsin diye hep birlikte Köstan amcayı bulmaya çalışırlar. Kahramanlarımız, Köstebekya'yı bulmaya çalışırken birbirlerinin değerini ve arkadaşlığın önemini fark ederek, sevgi ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu keşfetmiş olurlar."