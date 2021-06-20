HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

20.06.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de, dün 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

BİNA BOŞALTILDI

Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var. "dedi.

Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler." ifadelerini kullandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Kazalar, su baskınları, göle dönen caddeler! Görüntü Ankara'danKazalar, su baskınları, göle dönen caddeler! Görüntü Ankara'dan
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması!

Türkiye'ye 8 milyona yakın iyi haber

Türkiye'ye 8 milyona yakın iyi haber

Bakan Koca'dan Sinovac'a Türkiye'de aşı üretim daveti

Bakan Koca'dan Sinovac'a Türkiye'de aşı üretim daveti

Çorlu'da sağanak yağış! Şehir göle döndü

Çorlu'da sağanak yağış! Şehir göle döndü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.