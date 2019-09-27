HABER

GÜNGÖREN'DE BUGÜN DE PARKLARDA YATANLAR BULUNUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 23:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, düne göre azalsa da bugün de çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, düne göre azalsa da bugün de çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor.
Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düne göre azalsa da bazı ailelerin geceyi geçirmek için çadır kurdukları görüldü. Vatandaşlar, çocukları depremden dolayı tedirgin olduğu için parkta kalmaya devam ettiklerini bildirdiler.

Görüntü Dökümü:
---------------------------
- 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan görüntü
- Parkta kurulan çadırlar
- Vatandaş ile röp
- Genel ve detaylar

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
İzmir'de kaza: 1'i ağır 5 yaralıİzmir'de kaza: 1'i ağır 5 yaralı
(Özel) Oğlu Mısır’da tutulan babanın tüm isteği oğlunun serbest bırakılması(Özel) Oğlu Mısır’da tutulan babanın tüm isteği oğlunun serbest bırakılması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

5,8'lik depremin ardından son durum!

5,8'lik depremin ardından son durum!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki terörist etkisiz hale getirildi!

İki terörist etkisiz hale getirildi!

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Ömer Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.