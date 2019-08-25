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Güngören'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 20:11 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ö. ve eşi Kadir Ö, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö, Kadir Ö'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kadir Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hülya Ö, gözaltına alındı, polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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