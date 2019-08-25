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Güngören’de cinayet; bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 20:33 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören’de bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı.

İstanbul Güngören’de bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, Hülya Ö. isimli kadın evde henüz bilinmeyen bir sebeple kocası Kadir Ö. ile tartışmaya başladı. Karı koca arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hülya Ö. eline aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. Evden seslerin geldiğini duyan komşuları, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kocasının cansız bedeni başında bekleyen kadını gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kadir Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Evin giriş kapısına güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulunurken, Hülya Ö. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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