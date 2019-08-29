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Güngören'de dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de dolandırdığı kişinin parasını banka şubesinden çekmeye gelen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta 16.00 sıralarında Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankadan para çekmeye gelen ve şüpheli davranışlar sergileyen kişi, çalışanların ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Yusuf D'nin (21) kendisini polis olarak tanıtıp telefonla aradığı kişilere banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığı bahanesiyle dolandırdığı, vatandaşın hesabındaki 13 bin lirayı çekmek için bankaya geldiği belirlendi.

Polis yaptığı araştırmada mağdur vatandaşın, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir personelin babası olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmaların devamında şüpheliyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Kadir Y. (19), Burak Emin A. (18), Cuma Ç. (38) ve Berhan K. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, banka cüzdanı, hesap hareketlerini gösterir belgeler, cep telefonu, sim kartları ile 2 bin 200 dolar ile bin 200 lira ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin 24 Temmuz'da aynı yöntemle dolandırdıkları İzmir'deki bir vatandaşın parasını da Sanayi Mahallesi'ndeki banka şubesinden çektikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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dolandırıcılık Güngören Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü

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