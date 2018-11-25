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Güngören'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 21:46 | Son Güncelleme

Binanın birinci katında çıktıktan sonra üst katlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Güngören'de 5 katlı bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Haznedar Mahallesi Kınalı Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üsteki 2 kata da sirayet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan katlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, itfaiyenin sıktığı suyun sızması nedeniyle binanın girişinde bulunan bir iş yeri de zarar gördü.

İtfaiyenin çalışmalarını tamamlamasının ardından, iş yeri sahipleri temizlik çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Güngören itfaiye yangın

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