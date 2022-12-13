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Günler ne zaman uzayacak? 2022 geceler ne zaman kısalacak? Kış gündönümü tarihi!

13.12.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yarım Kürede günlerin uzamasıyla 'Günler ne zaman uzayacak?' sorusunun araştırmaları hız kazandı. Gündönümünün ardından Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar. Peki günler ne zaman uzayacak? 2022 geceler ne zaman kısalacak? İşte kış gündönümü tarihi!

Günler ne zaman uzayacak? 2022 geceler ne zaman kısalacak? Kış gündönümü tarihi!

Kış aylarının gelmesiyle, 'Günler ne zaman uzayacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Güneş ışınları 21 Aralık'ta Oğlak Dönencesi'ne dik geliyor. Peki günler ne zaman uzayacak? 2022 geceler ne zaman kısalacak? İşte kış gündönümü tarihi!

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Günler ne zaman uzayacak? 2022 geceler ne zaman kısalacak? Kış gündönümü tarihi!

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir. Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Günler ne zaman uzayacak? 2022 geceler ne zaman kısalacak? Kış gündönümü tarihi!

Bu tarihin ardından (21 Aralık) Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzar (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de ise kısalır ve yaz gündönümü başlar.


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Dünya Güneş günler ne zaman uzayacak 2022

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