Günler ne zaman uzayacak? 2022 geceler ne zaman kısalacak? Kış gündönümü tarihi!

Kış aylarının gelmesiyle, 'Günler ne zaman uzayacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Güneş ışınları 21 Aralık'ta Oğlak Dönencesi'ne dik geliyor. Peki günler ne zaman uzayacak? 2022 geceler ne zaman kısalacak? İşte kış gündönümü tarihi!

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir. Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihin ardından (21 Aralık) Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzar (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de ise kısalır ve yaz gündönümü başlar.



