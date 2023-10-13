Günler önce çağrı yapılmıştı! Binlerce Iraklı'dan Tahrir Meydanı'nda Filistinlilere destek gösterisi

Tüm dünyanın gözü, İsrail ve Filistin arasında çatışmalarda. Geçtiğimiz günlerde Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Filistin’e destek için "milyonluk gösteri" çağrısında bulunmuştu. Sadr’ın sosyal medya hesaplarından söz konusu çağrıya dair paylaşımlar yapılmıştı. Açıklamada, 13 Ekim'de Şii ve Sünnilerin birlikte cuma namazı kılması, ardından Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda Filistin’e destek ve İsrail karşıtı gösteri düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı. Şii lider Sadr, destek gösterisine Bağdat’ın dışındaki illerden de katılım sağlanmasını istemişti.

BİNLERCE IRAKLI TAHRİR MEYDANI'NDA TOPLANDI

Son gelen bilgilere göre; Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla sloganlar attı. (AA)



