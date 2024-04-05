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  4. Günler süren gerginlikten sonra Abdullah Zeydan mazbatasını aldı: 'YSK'nın kararı umutları yeşertti'

Günler süren gerginlikten sonra Abdullah Zeydan mazbatasını aldı: 'YSK'nın kararı umutları yeşertti'

05.04.2024 12:16
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Van'daki mazbata düğümünün YSK'nın kararıyla son bulmasının ardından belediye başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan mazbatasını aldı. Zeydan ilk mesajında YSK'nın süreçteki son kararına değindi.

Günler süren gerginlikten sonra Abdullah Zeydan mazbatasını aldı: 'YSK'nın kararı umutları yeşertti'

DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçildi. Adalet Bakanlığının yaptığı itirazla Zeydan'ın 'seçilme yeterliliği' bulunmadığı değerlendirilmiş, bununla birlikte mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesi kararı verilmişti. DEM Parti'nin itirazı kabul edildi, Zeydan mazbatasını aldı.

"YSK KARARI UMUTLARI YEŞERTTİ"

Mazbatayı teslim aldıktan sonra Zeydan şu mesajları verdi:
"Başta iradesini sahiplenen Van halkımız başta olmak üzere hukuktan, adaletten yana tavır alan 85 milyona şükranlarımızı sunarız. YSK'nin kararı ülkemizde toplumsal barışın umutlarını yeşertmiştir. Hepimizin birlikte onurlu, özgür bir yaşamı tesis etmede sorumluluklarımızı var. Artık güzel kendimize halkımıza layık hizmetlerin zamanıdır. Kentin bütün dinamikleri ile birlikte birikmiş tüm sorunların çözümü için işe koyulacağız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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