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Günlerdir aranan kadının cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu

10.12.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 17 gün önce kaybolan Fatma A.'dan acı haber geldi. Günlerdir ekiplerin aradığı 43 yaşındaki kadının cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu. Talihsiz kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Günlerdir aranan kadının cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu

Adapazarı ilçesinde yaşayan Fatma A.'dan haber alamayan yakınları 23 Kasım günü polise kayıp ihbarında bulundu. 17 gündür çalışmalarını sürdüren polis ekipleri aradıkları ipucunu şehir kamera kayıtlarında buldu.

KAMERA SİSTEMİNDEN TESPİT ETTİLER

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, kayıtlarından kadının son görüldüğü yerin Köprübaşı Mahallesi'nde Eski Sakarya Köprüsü olduğunu tespit etti.

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CANSIZ BEDENİ NEHİRDE BULUNDU

Kadının son olarak Sakarya Nehri'ne girdiğini tespit eden ekipler, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Nehirde 5 personel ile bir botun yer aldığı su üstü ve su altı aramaları sonucunda Fatma A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

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Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü. (AA)

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