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  4. Günlerdir aranıyordu! Kırıkkale'de 2 çocuk annesi kadının cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranıyordu! Kırıkkale'de 2 çocuk annesi kadının cansız bedenine ulaşıldı

24.01.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Hayriye Ulusoy'un (35) Kapulukaya Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu. Daha önceki aramalarda aracı ve montu bulunan 2 çocuk annesi Ulusoy'un kesin ölüm nedeni inceleme sonrası belli olacak.

Günlerdir aranıyordu! Kırıkkale'de 2 çocuk annesi kadının cansız bedenine ulaşıldı

Bahçılı ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Hayriye Ulusoy, 6 gün önce sabah saatlerinde aracıyla çıktığı evine geri dönmedi. Yakınları Hayriye Ulusoy'a ulaşamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

ARACI VE MONTU BARAJ GÖLÜ YAKINLARINDA BULUNDU

Harekete geçen ekipler, Hayriye Ulusoy'un kullandığı otomobili ve montunu, Karaahmetli köyü yakınlarındaki Kapulukaya Baraj Gölü yakınında buldu. Bunun üzerine, aramalar, baraj gölü ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmaya, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek verdi. JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü aldı, AKUT ekipleri ise termal kamera ve dron ile göl üzerinde arama yaptı. Dalgıçlar da su altında arama gerçekleştirdi.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün sabah saatlerinde tekrar başlatılan arama çalışmalarda Hayriye Ulusoy'un cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarının teşhis ettiği Ulusoy'un cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ulusuoy'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belli olacak. (DHA)

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