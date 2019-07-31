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Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Hatay’da boynuna kavanoz parçası takılan ancak ürktüğü için bir türlü yakalanamayan kedi sonunda bulundu ve boynundaki cam parçasından itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Hatay’ın İskenderun ilçesinde 10 gündür mahalle sakinlerini ve itfaiye görevlilerini günlerdir peşinden koşturan kedi, kendisini besleyen birinin mahalleye gelmesiyle yakalanarak kurtarıldı.

Hatay’da boynuna kavanoz parçası takılan ancak ürktüğü için bir türlü yakalanamayan kedi sonunda bulundu ve boynundaki cam parçasından itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 10 gündür mahalle sakinlerini ve itfaiye görevlilerini günlerdir peşinden koşturan kedi, kendisini besleyen birinin mahalleye gelmesiyle yakalanarak kurtarıldı. Kediyi uzun zamandır besleyen ancak günlerdir KPSS için şehir dışında olan Hatice Yetiş tarafından yakalandı. Mama vermek için çağırdığı kediyi önce seven ve sakinleştiren Hatice Yetiş üzerine sepet kapatarak kediyi yakaladı ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olayın yaşandığı Şahin Tepesi mevkiine gelen itfaiye görevlileri giydikleri özel eldiven ile kediyi tuttular ve boynundaki cam kavanoz parçasını çekiçle kırdılar. Boynunda herhangi bir yaralanma olmayan kedi daha sonra mahalle sakinlerinin alkışları arasında ait olduğu yere doğaya salındı. Boynundaki cam parçasından kurtulan kedi hızla uzaklaşarak yavrularının yanına gitti.
Fare ismini verdikleri kediyi ve daha birçok kediyi beslediğini belirten Hatice Yetiş kediyi nasıl yakaladığını basın mensuplarına anlattı. Sınav için şehir dışında olduğunu kedinin bu halde olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü ama gelemediğini belirten Yetiş, “Burada olsaydım daha önce yakalanabilirdi. Ben mahalledeki kedileri elimden geldiği kadar besliyorum ama burada çok fazla kedi var. Hayvanlar açlıktan bu hallere düşüyorlar. Yemek kokusu aldığı kavanoza kafasını sokunca sıkışmış ve bir şekilde kavanozu kırmış bu çok acı bir durum” dedi.
Kedinin durumunu ilk sosyal medya hesabından duyurarak kedinin kurtarılması için adım atan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara ise vatandaşların çöpe ne attıklarına dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Çöpe atılan bir kavanoz nedeniyle bugün bunların yaşanıldığını belirten Kara, vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

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