Günlerdir devam eden uyarıların ardından çok çarpıcı bir uyarı daha: İçme suyuna dikkat

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, sel suları ile su taşkınlarının etkisiyle içme ve kullanma suyu şebekesi ve kanalizasyon sistemlerinde arızalar meydana gelebileceğini hatırlattı. Yağmurlar sebebiyle çevresel kirliliğin yüzeysel su kaynaklarına taşınabileceğinin altını çizen Güner, halkı içme ve kullanma suyu konusunda uyardı.

"KAYNAK, KAPTAJ VE KESON KUYULARIN KİRLENEBİLMESİ SÖZ KONUSU"

Güner, şöyle dedi:

"İlimizde ve bölgemizde mevsim değişimlerinde sel ve su taşkınları ile karşılaşılabilmektedir. Sel suları ve su taşkınlarının etkisi ile içme ve kullanma suyu şebekesi ile kanalizasyon sistemlerinde arızalar meydana gelebilmekte, yağmurlar nedeniyle de çevresel kirlilik yüzeysel su kaynaklarına taşınabilmekte ve yeterli koruma önlemi alınmayan kaynak, kaptaj ve keson kuyuların kirlenebilmesi söz konusu olabilmektedir." dedi.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güner "Toplum sağlığının korunması, sel ve benzeri olağanüstü hallerde su kesintilerinin herhangi bir sağlık sorununa yol açmaması ve salgınların yaşanmaması için vatandaşlarımızca alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Su kesintisi yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında, kesinti sonrasında şebeke suyu içme amaçlı olarak kullanılacak ise su berraklaşıncaya kadar 3-5 dakika akıtılmalı ve tercihen kaynatılıp soğutularak kullanılmalıdır. Temiz gıda ve su tüketilmesi ve kaynağı belli olmayan veya kirlendiğinde şüphelenilen suların kullanılmaması, içme suyunda bulanıklık veya koku gibi değişiklikler fark edildiğinde suyun kullanılmaması gerekmektedir ve ilgililere haber verilmelidir. Mahalle aralarında kontrolsüz çeşme, kuyu, tanker, bidon vb. kaynaklardan içme suyu temin edilmemelidir. Evlerde ihtiyaç fazlası su depolanmaması, depolanan veya saklanan suların ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmesi, suların gelmesi durumunda bile öncelikle depolanmış suların tüketilmesi, geniş kapaklı musluklu bidonların tercih edilmesi gerekir ve temizliği sürekli kontrol edilmelidir. Bina ve konutlarda kullanılan su depolarından temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Su kesintisi sonrasında ve salgın durumlarında çiğ tüketilen her türlü sebze ve meyve, yıkandıktan sonra yüzde 1’lik klor solüsyonundan bir litre suya 20-30 damla damlatılarak 30 dakika bekletilmelidir. (yüzde 1’lik klor solüsyonu 1 bardak çamaşır suyunun üzerine 9 bardak normal su konularak kolayca hazırlanır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan çamaşır suyu herhangi bir katkı maddesi içermemeli ve yüzde 10 aktif klor "sodyum hipoklorit" içermelidir.) Ambalajlı su (pet, bardak, cam şişe ve damacana) kullanılacaksa Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olmasına dikkat edilmelidir. Çiğ sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkanarak tüketilmelidir." ifadelerini kullandı. (İHA)

