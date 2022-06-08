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Günlerdir haber alınamıyordu... Ağaca asılı halde bulundu!

08.06.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ormanlık alanda ağaca asılı halde bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin, Köyceğiz ilçesinde belediyede çalışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan bir işçiye ait olduğu belirlendi.

Günlerdir haber alınamıyordu... Ağaca asılı halde bulundu!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde belediyede çalışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan işçi, ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Edinilen bilgiye göre, belediye işçisi Onur Duran’dan 3 gündür haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Duran’ın bulunması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, Köyceğiz Yayla Mahallesi Çamyüz mevkiindeki ormanlık alanda, Onur Duran ağaca asılı halde ölü bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra Adli Tıp Kurumundan getirilen Duran’ın cenazesi, bugün Gelişim Mahallesi’ndeki evinden alınarak, kılınan cenaze namazının ardından Köyceğiz Boğsa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası Onur Duran’ın genç yaşta ölümü ailesini, mesai arkadaşlarını ve Köyceğizlileri yasa boğdu. (İHA)

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