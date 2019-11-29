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Günlerdir süren protestolar Irak'ta istifa getirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 15:39 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.

Günlerdir süren protestolar Irak'ta istifa getirdi

Günlerdir süren protestoların ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.

IRAK'TA NELER OLUYOR?

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Başbakan istifa

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