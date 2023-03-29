Günlerdir süren uyarıların ardından beklenen oldu! İstanbul, Ankara, Bursa, Trabzon... İşte yurttan kar fotoğrafları

Bir süredir bugüne işaret edilerek hava soğuyacağı ve kar yağışının gerçekleşeceği yönünde uyarılar yapılıyordu. Günlerdir beklenen yağış gerçekleşti. Yağan karı gören vatandaşlar, telefonlarına sarılarak o anların fotoğrafını çekip paylaştı. Kar yağışı İstanbul, Bursa, Ankara, Çorum, Aksaray ve Trabzon gibi kentlerin belirli noktalarında etkili oldu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Hava Forum'dan kar yağışı ile ilgili yapılan paylaşımda "İstanbul'da birçok ilçede graupel (kar paleti) yağışı da görüyoruz. Bu yağış buzla kaplanmış kar tanesidir. Dolu değil. Doğrudan kar da değil. Strafor köpüğü elinizle dağıtırsınız ya etrafa taneleri saçılır, işte bu yağış o şekilde... Kuzu dişi de denilir." ifadeleri kullanıldı ve örnek bir fotoğraf paylaşıldı.

Beykoz'da ise her yerin beyaza bürünmesi dikkat çekti. Çekmeköy ve Ataşehir'de de benzer kareler vardı.

Paylaşılan görüntülerde Kartal'daki öğrencilerin kar coşkusu yaşaması da yer aldı.

Kartal'ın farklı noktalarında da kar yağışının etkisini gösterdiği görüldü.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DOLU YAĞIŞI

İstanbul'da havanın soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başlamıştı. Öğlen saatlerinde ise Beylikdüzü’nde aniden dolu yağışı başladı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle araçların üstleri ve camları beyaza büründü.

İŞTE DİĞER KENTLERDEN KAR MANZARALARI

Öte yandan Hava Forum, Ankara'nın Çankaya ilçesinden de bir kar fotoğrafı paylaştı.

Hava Forum'un Yozgat'tan paylaştığı bir fotoğrafta ise her yerin bembeyaz olduğu görüldü.

BURSA

Bursa’da sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar yağışı kısa sürede şehre beyaz gelinliğini giydirdi. Sezon bitmesine rağmen kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Uludağ’da kar yağışı son iki gündür aralıksız devam etti.

Yamaçlara kadar inen kar, sabah şehir merkezinde başlayan lapa lapa kar yağışı yamaçlardaki mahalleleri de kar altında bıraktı.

Mart ayının sonunda lapa lapa yağan kar özellikle kuraklık ve susuzluk endişesi yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Teleferik, Teferrüç ve Zümrütevler gibi mahallelerde evlerin çatıları dahil sokaklar bembeyaz oldu. Kartpostalları aratmayan kış manzarası dron ile havadan görüntülendi.

AKSARAY

Meteorolojinin uyarısının ardından birçok şehirde olduğu gibi Aksaray’da da kar yağışı ve rüzgar etkili oluyor. Şehir genelinde rüzgar dün gece saatlerinde etkisini gösterirken, öğleden sonra başlayan kar yağışıyla birlikte şehirde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı rüzgarında etkisiyle tipi şeklinde kendini göstermeye başladı. Şehirde kar yağışının devam etmesi beklenirken gece yarısı hava sıcaklığının eksilere düşmesi tahmin ediliyor.

ÇORUM

Kentte gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, sabah saatlerinde kara dönüştü. Hafif şiddette etkili olan kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde trafikte aksama yaşanmaması için trafik ve Karayolları ekipleri tedbir aldı.

Sungurlu Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki taşımalı eğitime bugün öğleden sonra ara verildiğini duyurdu. Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki binlerce yıllık geçmişe sahip Hattuşa Ören Yeri de beyaza büründü.

TRABZON

Kent merkezinde dün akşamdan itibaren düşen hava sıcaklıklarıyla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Akçaabat ilçesine bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı yayladaki çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler de karla örtüldü.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü, kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.