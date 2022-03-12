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Günlerdir uyarılar yapılıyordu! Yolda kalan vatandaş: "Abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş"

12.03.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir uyarıların yapıldığı yoğun kar yağışı İstanbul’da etkisini artırdı. Kadıköy’de aniden bastıran kar yağışı sebebiyle Göztepe D-100 karayolu beyaza bürünürken trafik de adeta durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar ise yolda kaldı. Meteorolojinin ve yetkililerinin uyarılarının farkında olduğunu ancak bu kadarını beklemediklerini belirten bir vatandaş ise “İki gündür kar yoktu. Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef abartı değilmiş.” dedi.

Günlerdir uyarılar yapılıyordu! Yolda kalan vatandaş: "Abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş"

Peş peşe uyarıların geldiği ve vatandaşlara çağrıların yapıldığı kar yağışı İstanbul'u kar altında bıraktı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken özellikle trafikte aksaklıklar meydana geldi. Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Kadıköy, Göztepe D-100 Karayolu’nu da beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücülerin lastiklerine zincir taktığı görüldü. Polis ekipleri yer yer trafiği durdurarak kar küreme araçlarının yolu temizlemesini bekledi. Yol küreme araçlarının yolu temizlemesiyle trafik akışı normale döndü.

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"ANİDEN BASTIRDI KAR"

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan Serkan Çakıray, “Yolda kaldık. Ansızın, birden bastırdı kar yağışı. Yemek için durmuştuk, yemekten çıkana kadar bu hale geldi. Aracımız ısınıp hararet yaptı. Durmak zorunda kaldık. Trafik de akmıyor. Bir müddet bekleyeceğiz. Meteoroloji uyarmıştı ama biz çıkmak zorunda kaldık. Fuarımız vardı. Yolun açılmasını bekliyoruzö dedi.

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"ABARTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜK, MAALESEF ABARTI DEĞİLMİŞ"

Yolda kalan Ömer Yapraklı ise, “Kar yağışı çok hızlı bastırdı. Bu kadarını beklemiyorduk. Uyarılar vardı ama Ankara’dan fuar için geldik arkadaşlarla. İki gündür kar yoktu. Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef abartı değilmiş. Bekliyoruz. Yollar açılırsa ilerleyeceğiz." dedi. (DHA)

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