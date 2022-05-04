Günlük burç yorumları: 04 Mayıs Çarşamba günü tüm burç yorumları!

04 Mayıs Çarşamba yani ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 04 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Gerçekten basit bir soruna aşırı bir çözüm uygulama dürtüsüne direnmelisiniz. Bir şeye yol verene kadar çekiçle vurmak olabilir, ancak gezegenler bugün işe yaramayacağı konusunda uyarıyor. Daha az kol gücü ve daha fazla beyin gücü kullanın. Derin bir nefes alın ve sakin olun.

BOĞA

Sahip olamayacağınızı bildiğiniz bir şeyin peşinden koşarak zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamayın. Fanteziler eğlenceli olabilir ama şu anki fanteziniz gerçekleşse bile onunla ne yapacağınızı biliyor muydunuz? Önümüzdeki 24 saat boyunca ayaklarınız yere sağlam bassın.

İKİZLER

Herkes gibi sizin de sınırlarınız var ve bugün yıldızların mesajı, bu sınırları belirlemeniz ve onların içinde kalmanız gerektiğidir. Çok zorlarsanız veya çok hızlı hareket ederseniz, kendinizi çok büyük bir düşüşe hazırlıyor olabilirsiniz.

YENGEÇ

Şu anda biraz gergin görünüyorsunuz ve mevcut durumunuz daha rahat bir yaklaşım gerektirdiğinden bu bir sorun olabilir. Ailenizin ve arkadaşlarınızın hayatlarını kendileri için düzenlemesine izin verirken kendi sorunlarınıza daha fazla odaklanmanız yardımcı olabilir.

ASLAN

Sözde uzmanlar size neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylüyor olabilir, ancak akıllıysanız kendi araştırmalarınızı yapar ve kendi sonuçlarına varırsınız. Bir kişinin belirli konularda otorite olması, tarafsız olacağı anlamına gelmez.

BAŞAK

Meslektaşlarınızın en son büyük fikriniz konusundaki coşkunuzu paylaşmaması sizi üzebilir, ancak onların kaybı sizin kazancınız olacak, bu yüzden bunu sorun etmeyin. Her zamankinden daha az destekleyici olmalarının nedeni, sizin onları gölgede bırakacağınızdan korkmalarıdır ve siz de öyle yapacaksınız.

TERAZİ

Bugün küçük ayrıntılara takılmamaya çalışın, çünkü hayatınızdaki bir numaralı sorunu gözden kaçırırsanız, büyük bir şeyi kaçırabilirsiniz. Karar vermek söz konusu olduğunda, önce harekete geçin ve hızlı davranın ve sonuçları hakkında daha sonra endişelenin.

AKREP

Bugün ve haftanın geri kalanında olaylara iyi tarafından bakmanız son derece önemlidir. Hükümdarınız Plüton şimdi geriye doğru hareket ettiğinden, küçük şüpheler ve korkuların bile büyük yankıları olabilir, bu yüzden her zaman pozitif olun.

YAY

Başkalarının sorunlarının zamanınızı ve enerjinizi tüketmesine ne kadar çok izin verirseniz, kendi acil ihtiyaçlarınızı çözmek için o kadar az müsait olursunuz, bu yüzden arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza şu andan itibaren kendilerine daha fazla güvenmeleri gerektiğini ve ciddi olduklarını bilmelerini sağlayın.

OĞLAK

Çalıştığınız veya iş yaptığınız biri bugün sizin hakkınızda incitici bir şey söylerse, fark etmemiş gibi yapın. Sözlerinin çok etkilendiği izlenimini edinirlerse, daha fazlasını söylemeye teşvik edilebilirler. Tatlı bir şekilde gülümse ve umursamıyormuş gibi görünmesini sağla.

KOVA

Şikâyet edecek çok şeyiniz olabilir ama şimdi bunu başkalarına bildirmenin zamanı değil. Ortakların ve iş arkadaşlarının kendilerine ait birkaç şikâyeti vardır ve eğer konuşursanız, onlar da aynı şeyi yapmaya başlayabilir! Bu olmadan yapabilirsiniz.

BALIK

Mars burcunuzdayken birkaç risk almaktan korkmuyorsunuz ve önümüzdeki 24 saat içinde kendi çıkarlarınızı geliştirme şansını yakalarsanız, bunu yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Ne kadar özgüvenli davranırsanız o kadar başarılı olursunuz.



