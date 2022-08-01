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Günlük burç yorumları: 1 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

01.08.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 1 Ağustos Pazartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 1 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

1 Ağustos Pazartesi yani ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme anlamında zorlanacağınız bir gün olacak. Özellikle hedeflerinize ulaşma konusunda önünüze engellerin çıktığını fark edecek ve bu sorunları aşmak için elinizden gelenin fazlasını yapacaksınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün hayatınıza dair radikal kararlar almanın tam zamanı! Korkmadan cesaretli bir şekilde geleceğe adım atabilirsiniz. Kendinizde dahil olmak üzere kimsenin sizi engellenmesine izin vermeyin. Hedefte kalın ve eylemlerinizde cesur olun.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün geçmişten gelen bazı konuların gün yüzüne çıktığı bir hesaplaşma günü olacak. Sevdiklerinizle aranıza mesafe girebilir ve kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Daha iyi bir gelecek için olumsuz deneyimleri derslere dönüştürün. Belirli bir durumu değiştiremeseniz bile, en azından ona karşı tepkinizi değiştirebilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün duygusal durumlardan uzaklaşarak tamamen akılcı ve mantıklı adımlar atacaksınız. Hayatınızı değerlendirerek hedeflerinize ulaşma konusunda bir yol haritası belirleyeceksiniz. Güvensizliğin veya korkunun sizi hayallerinizin peşinden koşmaktan alıkoymasına izin vermeyin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün içinizdeki ses hayat döngünüz içinde yavaşlamanız için sizi uyarıyor. Bugün aile içi meselerle ilgilenmeniz gereken bir gün olacak. Sevdiklerinizle aranızda yaşanan sorunları bir kenara atmadan önce çözdüğünüzden emin olun.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün harekete geçmek için harika bir gün. İçsel bir yolculuğa çıkın ve ne tür harika şeyler keşfedebileceğinizi görün. İçinizde her zaman kendini gösteremeyen muazzam bir güç var. Cesaretinizi dünyaya kanıtlamak için mükemmel bir gün.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugün harekete geçmeden önce konuları etraflıca düşünün. Yoldaki tümsekler genellikle evrenden çok hızlı ve dikkatsizce hareket ettiğinize dair mesajlardır. Bu mesajları değerlendirerek durumu kendiniz için olumlu bir yöne çevirin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün uzun süredir beyninizde oluşan şeyleri harekete geçirmek için harika bir gün. Uzun süredir kendinize güvenmediğiniz ve dorğuluğundan emin olmadığınız için bir duruma dair adım atmaya cesaret edemiyordunuz. Doğru bir şekilde ilerlemek için harika bir zaman!

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün sözlerinizle biraz daha hassas davranın. Zihniniz özellikle aktif ve hatta biraz huzursuz olmaya eğilimlidir. Hayatınıza dair yeni adımlar atmaya çalışırken başkalarının duygularını da dikkate aldığınızdan emin olun. İnsanlar aynı duruma oldukça farklı tepkiler verebilirler. Karşıt görüşlere saygı gösterin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün özgüveniniz her zamankinden daha yüksek ve hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorgulayan bir döneme geçiş yapıyorsunuz. bu akşam Ay Terazi burcuna girdiğinde ve sizden kısıtlama yapmanızı istediğinde, bir anda kendinizden çok daha fazlasını beklememeye çalışın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, durup kendinize odaklanmak için iyi bir zaman. Vücudunuza hak ettiği saygıyı gösterdiğinizden emin olun. Olmak istediğiniz kişiye dair sorgulamanızı yapmayı unutmayın. Kendi imajınızı, başkalarının dikkatini çekmek için yenilemek yerine içsel bir şeye dayandırın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün duygularınıza mantığınız tamamen aynı doğrultuda hareket edecek. Derin düşünce ve duyguları paylaşmaktan korkmayın. Kendinizi ifade etme isteğiniz, eylemleriniz ve duygularınızla ne kadar rahat olduğunuzu gösterir.


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