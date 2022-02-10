Günlük burç yorumları: 10 Şubat Perşembe günü tüm burç yorumları!

10 Şubat Perşembe yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Şubat Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, sabaha karşı uykularınız bölünerek uyanabilirsiniz. Güne biraz darmadağınık ve huzursuz başlasanız bile öğleden sonra kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Bu enerjiyi kaçırmamak için iyi hissedeceğiniz görevlerinize öncelik verirseniz odaklanmanız daha kolay olur. Akşam saatlerinde her ne kadar eğlenmek isteseniz de bir şeyler yapmak konusunda arada kalabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, dalgalı sularla boğuşacağınız bir güne uyanıyor olabilirsiniz. Sakinlik size sırtını dönmüş. Sabah saatlerini sakin bir şekilde atlatabilirseniz öğleden sonra her şey daha rayına oturabilir. Kendinizi kötü hissetmeyin, iş gününüzü bir profesyonel gibi yönetmeye devam edin. Ofiste yoğun bir günün ardından rahatlamak için koşarak eve gideceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, güne başlarken havanın verdiği ağırlıkla uyanmakta zorluk çekebilirsin. Bu yoğun enerji insanların duygularını fazlasıyla hissetmenize neden olabilir. Hem kendi duygularınızı hem de etrafınızdaki insanların duygularını üzerinizde taşımak size inanılmaz bir yük oluşturabilir. Akşam saatlerini sevgilinizin kollarında huzurlu bir şekilde geçirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, romantik ilişkilerinizde biraz mantıklı davranmanın zamanı geldi. Aşk duygusu size mesafeli geliyorsa, bunu kişisel olarak algılamamaya çalışmalısınız. İlişki durumunuz ne olursa olsun, kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, sabah saatlerinde bazı arkadaşlarınız durduk yere sinirinizi bozabilir. Güne hazırlanırken çalan telefonlar da sinirinizin bozulmasına katkı sağlayabilir. Sevdiğiniz biri uygunsuz zamanlarda size ulaşmaya çalışırsa, müsait olmadığınızı uygun bir şekilde dile getirebilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, güne kariyer planlarıyla başlayacaksınız. Hatta gün boyu kariyerinizle ilgili saplantılı şekilde planlar yapabilirsiniz. Kendinizi biraz rahat bırakarak, son zamanlarda yaptığınız hataların üzerinden geçmeniz sizin için faydalı olabilir. Kendinizi hırpalamamaya çalışın. Üstlerinizi etkilemek isterken stres yüzünden hata üzerine hata yapmamaya çalışın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, dış etkenler yüzünden motivasyonunuz yara alabilir. İşten izin alıp eve gitmek bile isteyebilirsiniz. Aslında kaçmak yerine sorunlarınızla yüzleşerek her şeyin üstesinden daha hızlı gelebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru üzerinizdeki karamsar hava dağılarak daha iyi hissetmenizi sağlayacak.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, dengesiz bağlantılar ayarlarınızı bozabilir. Özellikle kariyeriniz konusunda yeni fikirlerle dolup taşacaksınız. Ancak aklınız başka yerlerde olduğu için önünüzdeki işe odaklanamadığınızdan ötürü hata yapmaya açık hale geliyorsunuz. Yeniliklerle ilgili plan yaparken içinde bulunduğunuz durumu daha da kötü hale getirmemeye çalışın. Akşama doğru rüzgâr arkanızdan esmeye başlayacak. Bu titreşimler, size meslektaşlarınızı ve üstlerinizi etkileme fırsatı verirken, profesyonel güçlü yönlerinizi hatırlatacaktır.

YAY

Sevgili Yay burçları, güne enerji dolu başlıyorsunuz. Ancak bu enerjiyi online alışveriş sitelerinde harcamamaya çalışın. Plansız harcamalar ay sonuna doğru canınızı sıkabilir. İlişkisi olan Yay burçları, şu sıralar partneriyle arasında olan uyumsuzluğu derinden hissederek huzursuz olabilir. Bu durum güvensizlikleri de su yüzüne çıkarabilir. Neyse ki sorunları konuşma şansınız olacak. Konuşurken aranızdaki sevgiyi görerek tartışmadan konuşursanız kazanan siz olacaksınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, dengesiz enerji bu sabah sizi biraz yıpratabilir. İhtiyaçlarınızı karşılarken sorumluluklarınızın üstesinden gelmek için çaba harcamak istemeyeceksiniz. Gününüz çok daha akıcı bir şekilde açılacaktır. Akşam sona ermeden önce, yarın sabahın planlarını yapmak ertesi gününüzün daha kolay geçmesini sağlayabilir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, gökyüzünde dolaşan bazı dengesiz enerjiler sayesinde güne başlarken kendinizi derin düşünceler içinde bulacaksınız. Bu titreşimler sizi aşağı çekebilir. Neyse ki, sizi benzersiz yapan şeyleri kabul etmeniz önemli olsa da öğle saatlerinde bu durumdan sıyrılacaksınız. Biraz yüzeysel gelse bile moda, yemek, müzik ve diğer tüm sevdiğiniz şeylerle moralinizi yükseltin. Gün sona ererken, en iyi dostlarınızdan biriyle akşam yemeği için bir araya gelmek için plan yapabilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları eviniz bu sabah biraz kalabalık veya dağınık görünebilir. Bugünün işini yarına bırakıyorsunuz sevgili Balık burçları. Ev işleri için kolları sıvamanın zamanı geldi. Başkalarından beklentileriniz neyse bunu dile getirmeniz daha iyi olacaktır. Karşınızdaki kişi aklınızı okuyamıyor. Bunu unutmayın!



