Günlük burç yorumları: 11 Eylül Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

11 Eylül Pazar yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün başkalarının mevzularıyla uğraşmaktan kendinize zaman ayıramamış gibi hissedebilirsiniz. Özellikle sosyal anlamda aktif olacağınız bir gün olacak ve uzun süredir görüşmediğiniz bir yakınınızdan gelecek olan haber sizleri şaşırtacak. Bugün sezgileriniz ve empati yeteneğiniz her zamankinden daha güçlü olacak. Kendinizi ifade etme konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün diğer insanların fikirlerine ve duygularına daha çok önem verdiğiniz bir gün olacak. Kendinizi biraz daha geri plana itebilirsiniz. Bugün duygusal anlamda kendinizi coşkulu ve iyimser hissedeceksiniz. Hem iş hem de aile hayatınızda birtakım işleri yoluna koyduğunuz için mutlu olacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün partnerinizle ya da yakın arkadaşlarınızla zaman geçirip sosyalleşeceğiniz bir gün sizleri bekliyor. Yakın arkadaşlarınız ve aile fertlerinizle yakın temasta olacaksınız. Yaratıcılığınız ve ilhamınız güçlü, bu yüzden yeni projelere başlamak için harika bir gün!

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün hafta sonu olmasına rağmen iş ve kariyer anlamında kendinizi sınayacağınız bir gün sizleri bekliyor. Sosyoekonomik konumuzu arttırmak için yeni isteklere açık hale geleceksiniz. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeyi ihmal etmeyin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları normalde olaylara mantıklı bir çerçeveden bakmaya alışkınsınız ancak bugün işler biraz değişecek. Çünkü bir anda sezgisel ve duygusal bir insana dönüşeceksiniz. Hayatınızı ilgilendiren konulara dair bugün karar vermekten uzak durun. Çünkü beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün zamanınızın çoğunu fikirlerinize maddi bir biçim vererek geçirebilirsiniz. Doğanız gereği sezgiselsiniz, ancak bugün mantıksal davranışlarla karar verme yeteneğiniz önemli ölçüde artacak. Bugün geleceğe dair daha kesin ve emin adımlar atacaksınız.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün uzak yerlere gitme isteğiniz bir anda ortaya çıkacak ve yolculuk yapmak isteyeceksiniz. Kendinizle başbaşa kalıp hayatınızı değerlendirmek için harika bir zaman! Sosyal anlamda insanlarda uzaklaşma arzunuzun ortaya çıkması sizleri korkutmasın. Çünkü bu iç sesinizi dinlemenize ve olayları kendi pencerenizden görmenize yardımcı olacak.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün sosyal ilişkilerinizin ön planda olduğu bir gün sizleri bekliyor. Daha önceki dönemlerde hayatınızda olan ancak bazı sorunlar yaşadığınız bir kişiyle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Geçmişin tozlu raflarından çıkan konular bugünün gündem maddesini oluşturacak. Unuttuğunuz birtakım durumlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün tamamen kendi iç dünyanıza yöneldiğiniz ve kendinizi dinlediğiniz bir gün olacak. Özellikle çevrenizdeki kalabalıktan biraz uzaklaşıp geleceğinizi tasarlamak isteyebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için somut adımlar attığınız bir sürece giriyorsunuz. Durumu değerlendirerek kendi yararınıza olan yanları çıkartmayı ihmal etmeyin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün hayatınıza dair ciddi kararlar almaya başlayacağınız bir gün olacak. Kendinizi her zamankinden daha iyimser ve mutlu hissedeceksiniz. Özellikle artan sezgileriniz sayesinde olaylara mantıksal yaklaşımların dışında duygusal olarak da entegre olmayı başaracaksınız. Bu dönemde arkadaşlarınız ve akrabalarınızdan gelen destek sizleri mutlu edecek.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün rüyalarınızın gerçekliği karşısında şaşkınlığa uğrayacağınız bir gün sizleri bekliyor. Gece gördüğünüz rüyaları not etmeyi unutmayın çünkü ilerleyen günlerde onlarla ilişkili olarak birtakım durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün sevdiklerinize daha yakın hissedecek ve gelecek konusunda daha iyimser olacaksınız.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak güçlü ve içsel gücünüze dokunmaya hazır hissedeceksiniz. Duygusal anlamda sizi birtakım sınavların beklediğini hissetseniz de bu durumdan korkmayın. Kendinizi daha güvenli bir alanda tutarak yenilikleri hayatınıza kabul edin.



